Extorsionaban desde cárcel de Reynosa: caen 12 integrantes de célula en Tamaulipas

/ 1 diciembre 2025
    Extorsionaban desde cárcel de Reynosa: caen 12 integrantes de célula en Tamaulipas
    Se detectó que esta célula operaba desde el Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa, desde donde realizaban llamadas extorsivas principalmente contra adolescentes. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

Extorsiones

Reynosa

SSP

Las llamadas extorsivas se realizaban desde un centro penitenciario y se dirigían a adolescentes y adultos mayores

CDMX.- Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, autoridades federales y estatales desarticularon una célula delictiva en Tamaulipas dedicada a la comisión de este delito, lo que derivó en la ejecución de órdenes de aprehensión contra 12 de sus integrantes, informaron instancias de seguridad.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado, la UECS, la UAA y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Las investigaciones permitieron establecer que la célula operaba desde el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Reynosa, desde donde sus integrantes realizaban llamadas extorsivas principalmente contra adolescentes y personas adultas mayores del municipio de Matamoros.

Para la comisión de los ilícitos, los operadores utilizaban alrededor de 80 números telefónicos de distintas compañías y más de 70 cuentas bancarias, en las que se concentraban los depósitos exigidos a las víctimas como parte de los actos de extorsión.

Como resultado de los trabajos de inteligencia, se ejecutaron órdenes de aprehensión por reclusión contra César Enrique “Z”, Edgar “C”, Enrique “A”, Jesús “C”, Juan Diego “G”, Talos Luciano “T”, Felipe de Jesús “V”, Martín “M”, Medardo Ernesto “M”, Vicente “M” y Juan Francisco “R”.

Asimismo, a Eduardo “G” se le cumplimentó una orden de aprehensión adicional por el delito de extorsión. A todas las personas detenidas se les informaron sus derechos conforme a la ley.

Los imputados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial correspondiente, que será la encargada de definir su situación jurídica conforme al avance de las investigaciones.

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad reiteraron su compromiso de mantener la coordinación permanente con las autoridades locales para combatir la extorsión y no permitir impunidad en los delitos que afectan el patrimonio de las familias. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

