Arriban a Cuba buques con 814 toneladas y alistan en México otro cargamento

Noticias
/ 12 febrero 2026
    Arriban a Cuba buques con 814 toneladas y alistan en México otro cargamento
    La Cancillería, encabezada por el canciller Juan Ramón de la Fuente, precisó que el cargamento pendiente está compuesto por leche en polvo y frijol. CUARTOSCURO
El Universal
por El Universal

Con un nuevo embarque ya en puerto, la Cancillería mantiene abierta la ruta de apoyo a Cuba y anticipa un segundo envío pendiente

CDMX.- Luego de que dos buques de la Fuerza Armada de México arribaron este jueves a Cuba con más de 814 toneladas de ayuda humanitaria, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que aún quedan pendientes mil 500 toneladas por enviar.

La Cancillería, encabezada por el canciller Juan Ramón de la Fuente, precisó que el cargamento pendiente está compuesto por leche en polvo y frijol.

En un comunicado, la SRE señaló que estas acciones forman parte de la cooperación internacional del país y reiteró que México mantiene una política de apoyo ante situaciones de emergencia y vulnerabilidad.

Los Buques de Apoyo Logístico Papaloapan e Isla Holbox zarparon del puerto de Veracruz el pasado domingo con destino a Cuba y una carga superior a 814 toneladas de víveres para la población civil, de acuerdo con la dependencia.

En el mismo posicionamiento, la Cancillería sostuvo: “Cuba y México somos pueblos hermanos, herederos de una larga historia solidaria que hoy honramos”.

La SRE recordó que en meses recientes México ha enviado ayuda a otros países ante contingencias, entre ellas incendios y afectaciones por fenómenos naturales, como parte de su línea de asistencia humanitaria.

Sobre el contenido del embarque ya entregado, informó que el buque Papaloapan transportó alrededor de 536 toneladas de alimentos y artículos de higiene personal, mientras que en el buque Isla Holbox se embarcaron poco más de 277 toneladas de leche en polvo.

