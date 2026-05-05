Asegura Mijes que acusaciones contra Rocha no perjudican a Morena

El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, quien solicitó licencia temporal a su cargo con vistas al proceso electoral de 2027, aseguró que el escándalo del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, acusado de presuntos nexos con el narco, no perjudica a Morena.

En rueda de prensa, el edil respondió tajante que no habría impacto negativo para el movimiento en Nuevo León.

‘En lo más mínimo, estarán eligiendo gobernador de Nuevo León, no de Sinaloa’, aseguró.

Por otra parte, recordó que actualmente Rocha está sujeto a una investigación de la FGR (Fiscalía General de la República) por los delitos con los cuales se le vincula.

‘Ya el gobernador solicitó licencia. Yo me uno al pronunciamiento que hizo la presidenta, hay que encontrar la verdad, hay que impartir la justicia y hay que defender la soberanía en este caso’, indicó.

El presidente municipal se pronunció tras la sesión de Cabildo en la que solicitó licencia temporal, sin goce de sueldo, para participar en el proceso de selección del coordinador estatal de la Defensa de la Transformación en Nuevo León.