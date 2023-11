Asegura Netanyahu que Israel asumirá la seguridad de Gaza después de la guerra contra Hamás

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo el lunes que el Estado judío será responsable de la “seguridad general” de la Franja de Gaza por un “período indefinido” después de que termine la guerra del país contra Hamás.

Netanyahu, de 74 años, insinuó su visión para el futuro del territorio controlado por Palestina durante una entrevista en “World News Tonight with David Muir” de ABC News, donde explicó que Gaza sólo debería ser dirigida por “aquellos que no quieren continuar el camino de Hamás”.

TE PUEDE INTERESAR: Aterriza avión comercial en medio de los ataques de misiles de Israel en contra de Hamás (VIDEO)

”Creo que Israel tendrá, durante un período indefinido, la responsabilidad general de la seguridad porque hemos visto lo que sucede cuando no la tenemos”, dijo el primer ministro. “Cuando no tenemos esa responsabilidad de seguridad, lo que tenemos es la erupción del terror de Hamás en una escala que no podríamos imaginar”.

El presidente Biden dijo en el programa “60 Minutes” de la CBS el mes pasado que ocupar Gaza por parte de Israel sería un “gran error”, argumentando que “es necesario que haya una autoridad palestina” a cargo que conduzca a un “estado palestino”.

Netanyahu también prometió durante la entrevista, la primera con una red estadounidense desde el inicio de la guerra, que no habrá un alto el fuego en el conflicto hasta que todos los rehenes retenidos por Hamás sean liberados.

”En cuanto a la cuestión del alto el fuego, el propio presidente ha dicho que un alto el fuego sería una rendición a Hamás, sería una victoria para Hamás”, afirmó el primer ministro.

Netanyahu, sin embargo, dejó la puerta abierta a la posibilidad de breves “pequeñas pausas” para permitir la liberación de rehenes y la entrada de bienes humanitarios a Gaza.

”No habrá un alto el fuego, un alto el fuego general, en Gaza, sin la liberación de nuestros rehenes”, dijo el primer ministro. “En cuanto a tácticas, pequeñas pausas, una hora aquí, una hora allá, ya las hemos tenido antes. Supongo que comprobaremos las circunstancias para permitir que entren mercancías, bienes humanitarios, o que nuestros rehenes, rehenes individuales, salgan, pero no creo que vaya a haber un alto el fuego general”.

Netanyahu argumentó que presionar a Hamás para que libere a los rehenes por la fuerza es la mejor manera de avanzar.

Un alto el fuego “obstaculizará nuestros esfuerzos por sacar a nuestros rehenes porque lo único que funciona con estos criminales en Hamás es la presión militar que estamos ejerciendo”, dijo Netanyahu. “Si Hamás acepta liberar a los rehenes, entonces habrá una pausa”.

Netanyahu se desvió cuando Muir lo presionó si había desacuerdo entre él y el presidente Biden sobre la necesidad de una pausa humanitaria en la guerra.

Biden, de 80 años, mantuvo el lunes una llamada de emergencia con Netanyahu -un viejo amigo del presidente- donde se discutió el tema de las “pausas humanitarias”, según la Casa Blanca.

Biden y Netanyahu han discutido la posibilidad de pausas tácticas para brindar a las civiles, oportunidades de salir de manera segura de las áreas de combates en curso, para garantizar que la asistencia llegue a los civiles que la necesiten y para permitir posibles liberaciones de rehenes”, dijo la Casa Blanca en un comunicado.

Más de mil 400 israelíes murieron en el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre contra el Estado judío y las autoridades palestinas han dicho que más de 9 mil palestinos han muerto desde las represalias de Israel.