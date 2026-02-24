Aseguran camión de paquetería en la Mérida-Cancún tras hallar presunta mariguana en la carga

MÉRIDA, YUC.- En un retén policiaco instalado en la vía Mérida-Cancún, a la altura de Teya, fuerzas federales aseguraron un camión de paquetería luego de detectar entre su carga hierba seca con características similares a la mariguana.

La unidad quedó en calidad de asegurada mientras continúan las investigaciones para determinar el origen y destino del material localizado, así como las posibles responsabilidades derivadas del hallazgo.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre la cantidad del producto decomisado ni sobre personas detenidas relacionadas con el aseguramiento del vehículo.

De acuerdo con lo informado, esta modalidad de traslado mediante servicios de paquetería no es nueva en la entidad, debido a que se han reportado casos similares en instalaciones del Aeropuerto Internacional de Mérida.

Durante el mismo operativo, personal del Instituto Nacional de Migración inspeccionó autobuses provenientes de Quintana Roo como parte de las revisiones en el punto de control.

En esa supervisión, una persona fue retenida al no acreditar su estancia legal en el país y posteriormente trasladada a oficinas en Mérida para realizar el procedimiento correspondiente.

Con estas acciones, autoridades señalaron resultados derivados de los puestos de control y retenes instalados en Yucatán, en el marco de operativos de revisión y vigilancia en la zona.