Aseguran camión de paquetería en la Mérida-Cancún tras hallar presunta mariguana en la carga

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 24 febrero 2026
    Aseguran camión de paquetería en la Mérida-Cancún tras hallar presunta mariguana en la carga
    La modalidad de traslado mediante servicios de paquetería no es nueva en la entidad, aseguran. ESPECIAL

En el mismo punto de control, el INM realizó revisiones a autobuses y retuvo a una persona por estancia irregular

MÉRIDA, YUC.- En un retén policiaco instalado en la vía Mérida-Cancún, a la altura de Teya, fuerzas federales aseguraron un camión de paquetería luego de detectar entre su carga hierba seca con características similares a la mariguana.

La unidad quedó en calidad de asegurada mientras continúan las investigaciones para determinar el origen y destino del material localizado, así como las posibles responsabilidades derivadas del hallazgo.

TE PUEDE INTERESAR: SCJN niega amparo a Telemundo por uso de imagen de Sandra Ávila Beltrán en ‘La Reina del Sur’

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre la cantidad del producto decomisado ni sobre personas detenidas relacionadas con el aseguramiento del vehículo.

De acuerdo con lo informado, esta modalidad de traslado mediante servicios de paquetería no es nueva en la entidad, debido a que se han reportado casos similares en instalaciones del Aeropuerto Internacional de Mérida.

TE PUEDE INTERESAR: Detectan aumento de hasta 70% en uso de IA en discursos del Congreso

Durante el mismo operativo, personal del Instituto Nacional de Migración inspeccionó autobuses provenientes de Quintana Roo como parte de las revisiones en el punto de control.

En esa supervisión, una persona fue retenida al no acreditar su estancia legal en el país y posteriormente trasladada a oficinas en Mérida para realizar el procedimiento correspondiente.

Con estas acciones, autoridades señalaron resultados derivados de los puestos de control y retenes instalados en Yucatán, en el marco de operativos de revisión y vigilancia en la zona.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Drogas

Localizaciones


Yucatán

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
La noche previa, sostuvo un encuentro en el Palacio Nacional con dirigentes de los partidos que integran el bloque oficialista.

Asegura Sheinbaum que el 25 de febrero será la presentación de la reforma electoral
Relaciones sentimentales, llamadas telefónicas y encuentros personales han sido factores clave en la captura o muerte de algunos de los narcotraficantes más buscados de México.

Por enamorados... ‘El Chapo’, ‘El Mencho’ y otros dos capos que cayeron por sus relaciones sentimentales
En México, 9 millones 611 mil 882 trabajadores se dedican al sector secundario de la economía, representando al 24% de la población ocupada en el cuarto trimestre de 2025.

México: caen 48 mil empleos de manufactureras en el cuarto trimestre de 2025
¿Le quitarán el mundial a México por inseguridad? El presidente de la FIFA aclara estar ‘muy tranquilo’

¿Le quitarán el mundial a México por inseguridad? El presidente de la FIFA aclara estar ‘muy tranquilo’
Fue en Nueva York donde se registró el temporal más intenso desde 2016 dejando más de 38 cm de nieve en Central Park

Aerolíneas de EU retoman vuelos tras un histórico temporal de nieve
La vocera estadounidense lanzó un mensaje directo tras la violencia en México y la muerte de “El Mencho”, mientras Washington actualiza alertas de viaje y presiona por más acciones contra el narcotráfico.

Karoline Leavitt amenaza a cárteles mexicanos... ‘Si tocan a un estadounidense pagarán caro’
El venezolano, cuya sentencia ya se ha aplazado en varias ocasiones con anterioridad, se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua por estos delitos.

Aplazan de nuevo sentencia del ex general chavista “El Pollo” Carvajal para abril
Estrategia sintáctica

Estrategia sintáctica