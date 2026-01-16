Aseguran castillo pirotécnico con símbolos del CJNG en celebración en Michoacán

MORELIA, MICH.- Elementos de seguridad estatales y federales aseguraron pirotecnia que estaba preparada para ser utilizada en las fiestas patronales de la localidad de Tinaja de Vargas, en el municipio de Tanhuato, Michoacán, debido a que las estructuras hacían referencia directa a Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a su supuesto líder Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

Las autoridades intervinieron el sitio donde se encontraban instalados castillos de fuegos artificiales con figuras alusivas al grupo delictivo, incluyendo lonas con la imagen de El Mencho y otros jefes criminales identificados con la región, así como símbolos como rifles de asalto, armas cortas y un helicóptero que iban a formar parte del espectáculo pirotécnico.

Entre los diseños decomisados destacaban figuras de gallos, en alusión a la afición atribuida a Oseguera Cervantes, conocido también como “El Señor de los Gallos”, y letreros con las siglas del grupo criminal.

El operativo, efectuado por personal de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional, consistió en desmontar y asegurar los castillos de pirotecnia, al considerar que el espectáculo constituía una apología del delito al promover símbolos y referencias de una organización criminal en un evento público.

El aseguramiento se suma a antecedentes en la misma localidad, donde en enero de 2025 se realizó un evento conocido como “El Mencho Fest”, que incluyó música, fuegos artificiales con alusiones al líder del CJNG y mantas con su imagen, lo que generó polémica y atención de autoridades, aunque en esa ocasión el espectáculo no fue desarticulado en su totalidad.

La intervención se da en un contexto de operativos y acciones coordinadas para evitar la normalización o exaltación de figuras del crimen organizado en espacios públicos y festividades populares dentro de la entidad. Con información de Excélsior