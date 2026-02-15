Aseguran en Chihuahua 21 armas, granadas, cartuchos y 16 vehículos

CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- Elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la policía estatal aseguraron un arsenal en el municipio de Namiquipa, Chihuahua, durante un patrullaje de vigilancia, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

En la acción fueron incautadas 21 armas de fuego —19 largas y dos cortas—, además de un lanzagranadas, ocho granadas, 128 cargadores, 5 mil 839 cartuchos, 16 vehículos y equipo táctico.

Defensa señaló que las actividades se realizaron con “estricto apego al estado de derecho” y “pleno respeto a los derechos humanos”, al referirse a la participación de fuerzas federales y estatales en la intervención.

La institución añadió que, con estas acciones, “la Guardia Nacional, el Ejército y la Fuerza Aérea reafirman la indeclinable decisión del gobierno federal para inhibir las actividades de la delincuencia organizada” y mantener tareas de seguridad en la entidad.

El aseguramiento se reportó como resultado de labores de vigilancia en la zona, en un municipio del estado de Chihuahua donde las corporaciones mantienen despliegues operativos.

Lo decomisado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones y acciones periciales correspondientes, indicó Defensa.

La Secretaría sostuvo que el objetivo de estas operaciones es contribuir a preservar el orden y la paz pública en la sociedad chihuahuense, con acciones coordinadas entre instancias federales y locales. Con información de La Jornada