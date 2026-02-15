Aseguran en Chihuahua 21 armas, granadas, cartuchos y 16 vehículos

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 15 febrero 2026
    Aseguran en Chihuahua 21 armas, granadas, cartuchos y 16 vehículos
    Lo decomisado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica. ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


Decomisos

Localizaciones


Chihuahua

Organizaciones


Sedena

El decomiso fue turnado a la autoridad competente para definir su situación jurídica y continuar las investigaciones

CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- Elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la policía estatal aseguraron un arsenal en el municipio de Namiquipa, Chihuahua, durante un patrullaje de vigilancia, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

En la acción fueron incautadas 21 armas de fuego —19 largas y dos cortas—, además de un lanzagranadas, ocho granadas, 128 cargadores, 5 mil 839 cartuchos, 16 vehículos y equipo táctico.

TE PUEDE INTERESAR: Semar captura a objetivo prioritario del ‘Sindicato 25 de Marzo’; la investigan por extorsión y cobro de piso

Defensa señaló que las actividades se realizaron con “estricto apego al estado de derecho” y “pleno respeto a los derechos humanos”, al referirse a la participación de fuerzas federales y estatales en la intervención.

La institución añadió que, con estas acciones, “la Guardia Nacional, el Ejército y la Fuerza Aérea reafirman la indeclinable decisión del gobierno federal para inhibir las actividades de la delincuencia organizada” y mantener tareas de seguridad en la entidad.

TE PUEDE INTERESAR: Noroña acusa salidas ‘mal procesadas’ de Arriaga y Adán Augusto y llama a cerrar filas en la 4T

El aseguramiento se reportó como resultado de labores de vigilancia en la zona, en un municipio del estado de Chihuahua donde las corporaciones mantienen despliegues operativos.

Lo decomisado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones y acciones periciales correspondientes, indicó Defensa.

La Secretaría sostuvo que el objetivo de estas operaciones es contribuir a preservar el orden y la paz pública en la sociedad chihuahuense, con acciones coordinadas entre instancias federales y locales. Con información de La Jornada

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Decomisos

Localizaciones


Chihuahua

Organizaciones


Sedena

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

Selección de los editores
Marx Arriaga, exfuncionario de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), admitió que se le ofreció una embajada.

Marx Arriaga confirma que rechazó embajada para dejar Dirección en la SEP
Señalan que desde el 2018 con la elección del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se impulsó un cambio en el que la educación fue uno de los ejes.

SEP niega ‘borrado’ de obradorismo: asegura que los libros de texto no cambiarán su esencia
Fotografía difundida en la cuenta oficial en X @DeptofWar del Departamento de Guerra de Estados Unidos de uno de sus helicópteros interceptando un buque petrolero en el océano Índico.

EU intercepta otro buque petrolero en el océano Índico tras violar bloqueo
El zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, adelantó que han ido saliendo agentes de Minnesota ante las protestas que fueron escalando.

Mantiene zar fronterizo ‘pequeña fuerza’ antimigrante en Minnesota
Tras el derrocamiento de Maduro a manos de Washington a principios de enero, el Gobierno Trump ha entregado el mando de la transición en Venezuela a la ex vicepresidenta chavista. FOTO:

EU suaviza más las restricciones para petroleras en Venezuela
Mario Delgado planteó que el país requiere formación de vanguardia y con alcance social, con respaldo institucional a estudiantes.

Mario Delgado destaca logros de estudiantes en robótica durante Encuentro Nacional del TecNM

La SSC detuvo a seis personas y turnó el caso al Ministerio Público para definir su situación jurídica.

Rescatan a joven secuestrado en Xochimilco; SSC detiene a seis personas tras operativo simultáneo
Denuncia colectivo presunto fraude inmobiliario en Nuevo León; señalan a notarías del área metropolitana

Denuncia colectivo presunto fraude inmobiliario en Nuevo León; señalan a notarías del área metropolitana