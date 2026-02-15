Semar captura a objetivo prioritario del ‘Sindicato 25 de Marzo’; la investigan por extorsión y cobro de piso

CDMX.- Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron en el Estado de México a Iris Jazmín Pedraza Proal, identificada como blanco prioritario de primer nivel dentro de la estructura del grupo denominado “Sindicato 25 de Marzo”, en la facción conocida como Agrupación Silvano Pedraza (ASIP), donde fungía como presunta líder operativa.

La captura se realizó en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), que cumplimentó una orden de aprehensión contra Pedraza Proal.

De acuerdo con la información oficial, la orden corresponde a posibles delitos de extorsión, delincuencia organizada y cobro de piso.

La Semar informó que a la detenida se le hicieron saber sus derechos constitucionales y que fue puesta a disposición de la FGJEM para el seguimiento del procedimiento correspondiente.

En las indagatorias se señala que la ASIP probablemente forma parte de una estructura vinculada a la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), organización mencionada en diversas investigaciones por su presunta participación en actividades ilícitas en la región.

También se indicó que la USON ha sido identificada como una estructura de base social presuntamente liderada por Guillermo Fragoso Báez, alias “El Memo”, señalado como prófugo, según investigaciones en curso.

La detención se enmarcó en acciones de inteligencia e investigación realizadas en estricto apego a derecho, dentro de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.