Noroña acusa salidas ‘mal procesadas’ de Arriaga y Adán Augusto y llama a cerrar filas en la 4T

CDMX.- El senador Gerardo Fernández Noroña criticó la forma en que han sido destituidos Marx Arriaga, de la Dirección de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y Adán Augusto López Hernández, de la coordinación del grupo parlamentario de Morena en el Senado.

El legislador lamentó que esas decisiones puedan ser leídas como triunfos por opositores, al señalar que se dan motivos a “la derecha” para festejar la salida de ambos perfiles.

TE PUEDE INTERESAR: Carambola de 40 vehículos por neblina deja al menos 3 muertos y 15 heridos en Edomex

En su acostumbrada videocharla en redes sociales, Fernández Noroña calificó de “incorrecta, injusta e insensible” la manera en que fue tratado Marx Arriaga, al referirse a la forma en que se habría conducido el proceso de su separación del cargo.

“Estamos nosotros, inclusive que fuera correcta la salida de Marx Arriaga, procesándola mal; la salida de Adán Augusto, procesándola mal. La derecha, además, no se queda conforme con eso, quiere más, quiere ver sangre, quiere intriga. Y se fortalece su mentira de que eso, en el caso de la crítica a la SEP no tiene ninguna razón, pero con esta salida, ‘Ahí está, teníamos razón, dogmatizó los libros’, o sea, no tienen vergüenza”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR: Marx Arriaga confirma que rechazó embajada para dejar Dirección en la SEP

Fernández Noroña defendió la trayectoria de Arriaga y planteó que el movimiento de la Cuarta Transformación debe mantener unidad ante los señalamientos que —dijo— se impulsan desde sectores opositores.

El también expresidente del Senado afirmó que confía en la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y sostuvo que ya se ha precisado que la salida de Arriaga no implica un cambio de rumbo en los libros de texto gratuitos.

TE PUEDE INTERESAR: Decomisan 600 ‘monstruos’... y nadie sabe su origen

“Tampoco les dura mucho el asunto; yo confío en la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ya planteó muy claro, para los que ya estaban celebrando y pensando que la salida en Marx Arriaga implicaba cambiar esos libros de texto y volver a los del neoliberalismo y a la mentira y a la farsa. Pues no, no es así, fue un trabajo muy importante, un avance muy serio”, dijo.

Añadió que, a su juicio, una parte de las críticas se relaciona con que los materiales incluyan referencias a hechos de la historia reciente, y mencionó como ejemplo la matanza estudiantil de 1968.