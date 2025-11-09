Asesinan a estudiante en intento de asalto en San Luis Potosí

/ 9 noviembre 2025
    Asesinan a estudiante en intento de asalto en San Luis Potosí
    Elementos de la policía municipal y paramédicos acudieron de inmediato al sitio y trasladaron al estudiante al Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, donde falleció minutos después /FOTO: ESPECIAL

Un joven pasante de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí fue asesinado durante un intento de asalto en calles cercanas al Hospital Central

SAN LUIS POTOSÍ, SLP.- Un joven de aproximadamente 23 años fue asesinado a balazos durante un intento de asalto registrado en inmediaciones del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, en la zona universitaria poniente de la capital potosina.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima habría intentado resistirse al robo de su vehículo, cuando uno o varios sujetos abrieron fuego contra él. Vecinos del área alertaron a las autoridades tras escuchar las detonaciones.

Elementos de seguridad pública y servicios de emergencia llegaron al sitio y trasladaron al joven al Hospital Central, donde falleció poco después de su ingreso debido a la gravedad de las heridas.

De manera extraoficial, se informó que el joven era pasante de servicio social del área de Cirugía Maxilofacial de la Facultad de Estomatología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que abrió una carpeta de investigación por el homicidio e inició el levantamiento de indicios para dar con los responsables. Hasta el momento no se reportan detenidos.

La Facultad de Estomatología de la UASLP lamentó profundamente el asesinato de su pasante y extendió condolencias a familiares, amistades y compañeros. En un comunicado, la institución lo describió como un joven “comprometido con su formación y apasionado por su profesión”. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

