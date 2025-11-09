Protestan frente a Palacio Nacional por homicidio del alcalde de Uruapan; exigen justicia y fin a la violencia

CDMX.- Minutos antes de la presentación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, un grupo de alrededor de 15 personas se manifestó este domingo frente a Palacio Nacional para exigir justicia por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Los manifestantes, quienes se identificaron como “ciudadanos sin partido”, desplegaron pancartas con mensajes como “Carlos Manzo vive, el mal gobierno muere”, “No a la dictadura” y “México en resistencia civil permanente”.

Con cacerolas, silbatos y canciones del grupo Molotov, los inconformes entonaron consignas contra la violencia y la impunidad. “¡Ni fifís ni chairos, todos mexicanos! ¡Unidad contra la impunidad!”, gritaban mientras permanecían frente a la fachada principal del recinto histórico.

Algunos de los presentes citaron el artículo 89 constitucional, que establece las facultades del Ejecutivo Federal, y llamaron a promover la revocación de mandato.

El acto se realizó bajo la vigilancia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes mantuvieron un cerco preventivo sobre la plancha del Zócalo. No se registraron enfrentamientos ni incidentes. Con información de El Universal