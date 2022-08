Ausencia de secretarios divide a Morena

CDMX.- “He actuado con respeto y lealtad (al presidente), no hay un solo acto legislativo que no demuestre lo que afirmo”, aseguró el senador Ricardo Monreal Ávila, luego de que los secretarios de Gobernación, Seguridad Pública y Defensa Nacional (Sedena) no asistieron a la reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena.

Después de que la ausencia de los funcionarios invitados opacó el evento, el coordinador de los senadores morenistas fue señalado por algunos de sus compañeros de ser responsable del distanciamiento con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El senador César Cravioto, del ala radical del grupo parlamentario, sostuvo que la ausencia de los secretarios de Estado “no es un asunto de desaire, pero sí es un mensaje político”.

Enseguida, acusó al líder de la bancada de provocar el desdén del Gobierno federal hacia el Senado, al enviar mensajes políticos contradictorios, no respaldar el proyecto de transformación y asumir una postura crítica hacia el primer mandatario, lo que dijo, corresponde a la oposición y no a la bancada oficial.

El senador suplente de Martí Batres, reprochó a Monreal que haya desacreditado la reforma a la Ley de Seguridad Pública que anunció el presidente López Obrador para adscribir a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

En respuesta, Monreal aclaró que esas declaraciones las hizo en el marco de las clases que da en la Facultad de Derecho de la UNAM.