Autoridad sanitaria alerta por vapeadores: nicotina y metales elevan riesgos pulmonares

CDMX.- El director general de la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México, Emmanuel González Barbosa, explicó cómo están conformados los vapeadores y cigarros electrónicos, así como los riesgos que pueden representar para la salud, durante una exposición en la que estuvo acompañado por la jefa de gobierno.

El funcionario indicó que los vapeadores son dispositivos electrónicos integrados principalmente por una batería, líquido para vapear y un sensor. Señaló que el mecanismo se activa al succionar, lo que enciende la batería y permite calentar el líquido para generar el vapor que se inhala.

“Estos vapeadores, al momento de succionar la batería se enciende y empieza a atomizar, a calentar este líquido, el cual lo atomiza, genera un vapor que es el que inhalamos, esto se va directamente a los pulmones”, dijo.

González Barbosa afirmó que el problema radica en que los líquidos contienen componentes que describió como tóxicos para quienes los inhalan, entre ellos nicotina, glicerina y saborizantes. “El problema de esto es que la nicotina es altamente adictiva, incluso, equivale’ a muchas a varias cajas de cigarrillos”, agregó.

También mencionó la presencia de “sustancias pesadas” como metales, entre ellos plomo y níquel, y sostuvo que esto “genera riesgos sanitarios” con posibles afectaciones a la salud. En ese contexto, refirió como ejemplo la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y sus efectos en la respiración.

El servidor público indicó que estos dispositivos se comercializan desde 2003 y que fueron inventados en China. Añadió que, con el tiempo, han evolucionado, al grado de permitir la recarga de cartuchos y la reutilización de baterías.

Sobre ese punto, señaló que las características actuales de los vapeadores representan un problema adicional por su consumo en población infantil, al facilitar su uso y prolongar su vida útil.Con información de El Universal