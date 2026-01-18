Colectivo de Lirios Buscadores, presuntamente, identifica el cuerpo sin vida de Tayron Paredes

    FOTO: VANGUARDIA

El venezolano, Tayron Paredes Gamboa, fue reportado como desaparecido el 19 de septiembre del 2025, en el Estado de México

El domingo, 18 de enero, se informó el presunto hallazgo del cuerpo sin vida de Tayron Paredes Gamboa; venezolano quien había desaparecido en el septiembre del 2025 en el Estado de México.

La presunta identificación del cuerpo fue informada por el colectivo Lirio Buscadores, el viernes 16 de enero del 2026. En el comunicado del colectivo se detalla que el cuerpo fue hallado en el municipio de Coyotepec.

El venezolano, de 27 años, era repartidor de comida; se estima que desapareció el 19 de septiembre, mientras trabajaba, haciendo una entrega en Huehuetoca, a 65 kilómetros al norte de Ciudad de México,

Su localización nos duele profundamente. Nos confronta con una realidad que no debería existir y que atraviesa a miles de familias que salen a buscar a sus seres queridos’ expresó el colectivo.

Sin embargo, dicha confirmación solo ha sido asegurada por el colectivo de buscadores, no por las autoridades oficiales del Estado.

Por su parte, el colectivo Lirios Buscadores informó que hará una actividad en memoria de Tayron Paredes, el próximo sábado 24 de enero.

Medios han destacado que el caso de Tayron Paredes trascendió porque ocurrió en el mismo lapso que las desapariciones y muertes de los músicos colombianos, B-King y Regio Clown, en el Estado de México.

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

