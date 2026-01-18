Colectivo de Lirios Buscadores, presuntamente, identifica el cuerpo sin vida de Tayron Paredes

El domingo, 18 de enero, se informó el presunto hallazgo del cuerpo sin vida de Tayron Paredes Gamboa; venezolano quien había desaparecido en el septiembre del 2025 en el Estado de México.

La presunta identificación del cuerpo fue informada por el colectivo Lirio Buscadores, el viernes 16 de enero del 2026. En el comunicado del colectivo se detalla que el cuerpo fue hallado en el municipio de Coyotepec.

TE PUEDE INTERESAR: Localizan a catedrático colombiano desaparecido en un centro de rehabilitación de Nuevo León

El venezolano, de 27 años, era repartidor de comida; se estima que desapareció el 19 de septiembre, mientras trabajaba, haciendo una entrega en Huehuetoca, a 65 kilómetros al norte de Ciudad de México,

‘Su localización nos duele profundamente. Nos confronta con una realidad que no debería existir y que atraviesa a miles de familias que salen a buscar a sus seres queridos’ expresó el colectivo.

Sin embargo, dicha confirmación solo ha sido asegurada por el colectivo de buscadores, no por las autoridades oficiales del Estado.

Por su parte, el colectivo Lirios Buscadores informó que hará una actividad en memoria de Tayron Paredes, el próximo sábado 24 de enero.