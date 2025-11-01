Avioneta se desploma en tramo Santa Isabel-Ánahuac, Chihuahua; mueren piloto y copiloto

    Los fallecidos fueron identificados como Armando Schmitt, piloto, y Jesús Andrés Leyva, copiloto, quienes perdieron la vida de forma instantánea al momento del impacto.

Ambas víctimas murieron al instante, y el impacto dañó infraestructura eléctrica en el área, mientras autoridades investigan las causas del accidente

ÁNAHUAC, CHIH.- Una avioneta se desplomó este sábado en el tramo carretero Santa Isabel-Ánahuac, estado de Chihuahua, ocasionando la muerte de sus dos ocupantes. El accidente provocó alarma entre las comunidades cercanas por la columna de humo y la afectación al suministro eléctrico.

Según los primeros reportes oficiales, la aeronave, matrícula XB-HPJ, habría rozado cables de alta tensión, lo que desencadenó el siniestro. Los fallecidos fueron identificados como Armando Schmitt, piloto, y Jesús Andrés Leyva, copiloto, quienes perdieron la vida de forma instantánea al momento del impacto.

La caída se registró cerca del kilómetro 2 del tramo carretero mencionado y generó un corte de energía eléctrica en distintas zonas aledañas, lo cual complicó la llegada de servicios de emergencia y alarmó a los habitantes.

Elementos de la Policía Ministerial, Estatal y Municipal, junto con personal del Ejército Mexicano, acudieron al lugar para acordonar la zona y colaborar con los peritajes. El organismo responsable de aeronáutica inició los procedimientos técnicos correspondientes, sin que hasta ahora se haya emitido una conclusión oficial.

Las autoridades locales informaron que el proceso de investigación incluirá revisión de las condiciones climáticas, el estado de la aeronave y la ruta del vuelo antes del accidente. Hasta el momento la hipótesis principal sigue siendo el contacto con la línea de alta tensión.

El incidente pone nuevamente en la mira los vuelos de aeronaves ligeras en zonas rurales de México y los riesgos asociados al trazado de cables de electricidad en áreas remotas. Los vecinos de Santa Isabel y Ánahuac relatan que escucharon el estruendo desde varios kilómetros.

Técnicos de la compañía eléctrica trabajan en la zona para restablecer el servicio, mientras que las autoridades mantienen el cordón de seguridad sobre el área del impacto para preservar posibles evidencias y evitar el ingreso de curiosos que pueda entorpecer la investigación. Con información de El Universal

