PT exige al Congreso proteger a médicos residentes de abusos, estrés y sueldos precarios

Noticias
/ 1 noviembre 2025
    PT exige al Congreso proteger a médicos residentes de abusos, estrés y sueldos precarios
    Proponen reformas que garanticen jornadas dignas, salarios justos y protección frente a la violencia institucional. /FOTO: ESPECIAL

Reginaldo Sandoval alertó sobre las condiciones de precariedad, acoso y sobrecarga laboral que enfrentan los médicos residentes en México

CDMX.- El diputado Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), advirtió que los médicos residentes en México enfrentan condiciones laborales precarias, salarios insuficientes y violencia institucional, por lo que el Poder Legislativo debe impulsar reformas urgentes para garantizar sus derechos.

Durante el Foro Nacional “Dignidad y Derechos Humanos de Médicas y Médicos Residentes: Un paradigma restaurativo”, realizado en la Cámara de Diputados, el legislador señaló que este sector sufre de violencia sistemática y multidimensional, tanto laboral como psicológica y sexual.

TE PUEDE INTERESAR: Colectivos colocan ofrenda en honor a víctimas de feminicidios y desaparecidos en México

“La situación de las y los médicos residentes en México es grave: existe un patrón generalizado de acoso laboral y sexual, maltrato psicológico, discriminación y abuso de poder por parte de profesores y autoridades hospitalarias”, denunció Sandoval.

De acuerdo con el legislador, los médicos residentes carecen de descansos adecuados, enfrentan altos niveles de estrés, ansiedad, depresión y riesgo de suicidio, además de la falta de mecanismos efectivos para denunciar injusticias en los hospitales.

TE PUEDE INTERESAR: Deportarán a dos estadounidenses de la Ciudad de México por tener órdenes de arresto en su país

Ante este panorama, propuso una serie de medidas legislativas: “Supervisar y actualizar los planes de estudio y las condiciones en las unidades médicas, establecer observatorios independientes que monitoreen el cumplimiento de derechos y evitar evaluaciones subjetivas con criterios arbitrarios”.

El petista también planteó armonizar la Ley Federal del Trabajo con la Ley General de Salud para garantizar jornadas máximas, descansos obligatorios y salarios dignos; además, sugirió crear una Ley de Formación Médica que regule el internado, el servicio social y las residencias.

TE PUEDE INTERESAR: Mexicanos en EU equilibran tradición y modernidad en celebraciones del Día de Muertos

Durante el foro, la diputada Margarita García García, también del PT e integrante de la Comisión de Salud, expresó su preocupación por los recientes casos de suicidio entre residentes, como el de Luis Abram, ocurrido en Monterrey.

No quisiéramos volver a tener un caso como el de Luis Abram, quien se quitó la vida por la presión, la falta de apoyo y de escucha. Las autoridades deben recorrer los hospitales y hablar directamente con el personal médico”, subrayó la legisladora.

TE PUEDE INTERESAR: Amenazan con cerrar la Feria de Tlaxcala y logran mesa con Agricultura

García García pidió a las autoridades federales implementar protocolos de atención psicológica y mecanismos de denuncia confidenciales, así como sancionar a los hospitales que sobrecarguen de trabajo a los residentes.

En su intervención, la médica Laura Cortés Anabria, secretaria técnica de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud y directora de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud, presentó un diagnóstico sobre los ambientes académicos y laborales en las residencias médicas del país.

TE PUEDE INTERESAR: México promedia 50 asesinatos diarios; Sinaloa encabeza repunte

El estudio identificó que más del 60% de los residentes labora más de 80 horas semanales, mientras que el 45% ha sido víctima de algún tipo de violencia institucional, ya sea verbal, psicológica o física.

Sandoval insistió en que el Congreso debe asumir su responsabilidad para “romper con décadas de normalización del abuso médico-formativo”, y subrayó que los residentes “no son estudiantes, son trabajadores del Estado que merecen trato y salario justo”. Con información de El Universal

Temas


Suicidio
médicos

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Cámara de Diputados

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
En contraste, muertes en accidentes tienen tendencia irregular en 2025: van más que en 2020, pero menos que en 2024.

Coahuila: En 6 años, aumentan ¡142%! lesionados en accidentes de tránsito
Coahuila quiere entrar al mapa de los chips

Coahuila quiere entrar al mapa de los chips
Estudios revelan la situación en la que se encuentra el Río Colorado, pero no se detalla actualidad de Río Bravo.

Debe México aumentar 52% entregas de agua a EU para ponerse al corriente en 5 años
En el homenaje póstumo celebrado este domingo en Uruapan, la esposa de Carlos Manzo, alcalde asesinado, destacó la valentía de su esposo.

‘Mataron al mejor presidente de México’: Dan último adiós a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan
Madres de familia revisan los dulces recolectados por sus hijos tras hallar alfileres incrustados.

‘Terror en redes’ alerta a familias en Coahuila: hallan alfileres y agujas en dulces de Halloween
En caso de requerirse, se contempla su traslado a hospitales de alta especialidad en la Ciudad de México.

Luchan por su vida tras tragedia en Hermosillo: 15 hospitalizados y dos en estado crítico
Desde thrillers hasta comedias y fantasía, noviembre llega cargado de estrenos imperdibles en las plataformas digitales, con títulos que prometen mantener a los espectadores pegados a la pantalla durante todo el mes.

¿Qué vas a ver? Noviembre está lleno de estrenos en el streaming ¡Te dejamos los más top!
Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, fue asesinado durante un acto público el pasado 1 de noviembre.

Además de Carlos Manzo en Uruapan... ¿Qué otros alcaldes han sido asesinados en Michoacán?