PT exige al Congreso proteger a médicos residentes de abusos, estrés y sueldos precarios

CDMX.- El diputado Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), advirtió que los médicos residentes en México enfrentan condiciones laborales precarias, salarios insuficientes y violencia institucional, por lo que el Poder Legislativo debe impulsar reformas urgentes para garantizar sus derechos.

Durante el Foro Nacional “Dignidad y Derechos Humanos de Médicas y Médicos Residentes: Un paradigma restaurativo”, realizado en la Cámara de Diputados, el legislador señaló que este sector sufre de violencia sistemática y multidimensional, tanto laboral como psicológica y sexual.

“La situación de las y los médicos residentes en México es grave: existe un patrón generalizado de acoso laboral y sexual, maltrato psicológico, discriminación y abuso de poder por parte de profesores y autoridades hospitalarias”, denunció Sandoval.

De acuerdo con el legislador, los médicos residentes carecen de descansos adecuados, enfrentan altos niveles de estrés, ansiedad, depresión y riesgo de suicidio, además de la falta de mecanismos efectivos para denunciar injusticias en los hospitales.

Ante este panorama, propuso una serie de medidas legislativas: “Supervisar y actualizar los planes de estudio y las condiciones en las unidades médicas, establecer observatorios independientes que monitoreen el cumplimiento de derechos y evitar evaluaciones subjetivas con criterios arbitrarios”.

El petista también planteó armonizar la Ley Federal del Trabajo con la Ley General de Salud para garantizar jornadas máximas, descansos obligatorios y salarios dignos; además, sugirió crear una Ley de Formación Médica que regule el internado, el servicio social y las residencias.

Durante el foro, la diputada Margarita García García, también del PT e integrante de la Comisión de Salud, expresó su preocupación por los recientes casos de suicidio entre residentes, como el de Luis Abram, ocurrido en Monterrey.

“No quisiéramos volver a tener un caso como el de Luis Abram, quien se quitó la vida por la presión, la falta de apoyo y de escucha. Las autoridades deben recorrer los hospitales y hablar directamente con el personal médico”, subrayó la legisladora.

García García pidió a las autoridades federales implementar protocolos de atención psicológica y mecanismos de denuncia confidenciales, así como sancionar a los hospitales que sobrecarguen de trabajo a los residentes.

En su intervención, la médica Laura Cortés Anabria, secretaria técnica de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud y directora de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud, presentó un diagnóstico sobre los ambientes académicos y laborales en las residencias médicas del país.

El estudio identificó que más del 60% de los residentes labora más de 80 horas semanales, mientras que el 45% ha sido víctima de algún tipo de violencia institucional, ya sea verbal, psicológica o física.

Sandoval insistió en que el Congreso debe asumir su responsabilidad para “romper con décadas de normalización del abuso médico-formativo”, y subrayó que los residentes “no son estudiantes, son trabajadores del Estado que merecen trato y salario justo”. Con información de El Universal