Abandona a sus perros y dos mueren; Mérida le impone multa histórica de 90 mil pesos

/ 1 noviembre 2025
    Abandona a sus perros y dos mueren; Mérida le impone multa histórica de 90 mil pesos
    El caso sienta precedente en la aplicación del reglamento municipal de bienestar animal. /FOTO: ESPECIAL

maltrato animal

CDMX

SSP

El Juzgado Cívico de Mérida impuso una multa de 90 mil 512 pesos a Dafne V.V., acusada de encerrar y abandonar a 10 perros en el fraccionamiento Sol Caucel, donde dos de ellos murieron

MÉRIDA, YUC.- El Juzgado Cívico Calificador en materia de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Mérida sancionó con 90 mil 512 pesos a Dafne V.V., responsable de encerrar y abandonar sin alimento ni agua a 10 perros en una vivienda del fraccionamiento Sol Caucel, al poniente de la ciudad.

De acuerdo con el juez cívico José Antonio Escalante Chan, la multa se determinó luego de una denuncia ciudadana recibida en la línea 070, que derivó en el rescate de los animales por parte de la Unidad de Protección Animal con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

En el operativo se localizaron dos perros muertos y ocho más con signos de desnutrición severa. Los sobrevivientes fueron atendidos por veterinarios y trasladados a un refugio municipal. Vecinos del lugar ayudaron a los animales en lo posible mientras llegaban las autoridades.

“La sanción equivale a 800 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y busca reforzar la protección de los animales de compañía y fomentar la denuncia de casos similares”, explicó Escalante Chan.

El funcionario destacó que este caso representa un precedente en la aplicación del reglamento municipal sobre bienestar animal, en vigor desde 2023, que contempla sanciones administrativas, multas e incluso arresto en casos de maltrato grave.

Queremos dejar claro que Mérida tiene tolerancia cero al abandono o maltrato. La ciudadanía debe comprender que los animales son seres sintientes y que el incumplimiento de su cuidado tiene consecuencias legales”, sostuvo el juez.

Vecinas del fraccionamiento relataron que Dafne V.V. solía recoger perros callejeros para alimentarlos y darles refugio, pero que recientemente atravesó dificultades económicas y se mudó con familiares, dejando a los animales encerrados.

“Pensamos que iba a regresar por ellos, pero pasaron los días y los perros empezaron a ladrar desesperados. Tuvimos que llamar al 070”, contó una de las vecinas que participó en la denuncia.

Las autoridades municipales reiteraron que los animales rescatados permanecerán bajo resguardo hasta que se determine su adopción. En tanto, la mujer sancionada tendrá que pagar la multa o enfrentar medidas de ejecución cívica si incumple la resolución.

El caso ha generado debate en redes sociales locales, donde algunos usuarios celebraron la actuación del juzgado, mientras otros pidieron empatía ante la situación económica de la sancionada.

Pese a ello, el Ayuntamiento afirmó que la protección animal es una política prioritaria y que continuará aplicando sanciones ejemplares para erradicar el abandono de mascotas en el municipio. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

