Baja California endurece acciones contra maltrato y crueldad animal

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/ 26 abril 2026
    Baja California endurece acciones contra maltrato y crueldad animal
    El gobierno de Baja California informó que se impulsó el fortalecimiento de la Fiscalía Especializada en Delitos contra los Animales y el Medio Ambiente CUARTOSCURO

La estrategia incluye una dirección especializada, una fiscalía fortalecida y un santuario en Mexicali

MEXICALI, BC.-El gobierno de Baja California informó que durante la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda se realizaron reformas constitucionales y penales para colocar a los animales como sujetos de especial atención jurídica.

La administración estatal señaló que estas modificaciones forman parte de una agenda orientada a fortalecer la protección y el bienestar animal en la entidad.

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El gobierno bajacaliforniano indicó que desde el inicio de la gestión se integraron políticas públicas enfocadas en la protección jurídica y en la atención integral de los animales.

La Dirección de Derecho y Bienestar Animal del Gobierno del Estado fue creada como parte de estas acciones, con el propósito de articular esfuerzos con los ayuntamientos y fortalecer políticas públicas locales.

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La instancia estatal también emite recomendaciones en casos prioritarios y participa en la coordinación de una estrategia de atención en materia de bienestar animal.

El gobierno de Baja California informó que se impulsó el fortalecimiento de la Fiscalía Especializada en Delitos contra los Animales y el Medio Ambiente, con el fin de mejorar la investigación y sanción de conductas de maltrato y crueldad animal.

El Santuario Mily, ubicado en Mexicali, fue presentado como uno de los proyectos de la administración para atender a animales víctimas de violencia, con apoyo de la Fiscalía General del Estado.

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El espacio cuenta con siete médicos veterinarios y una clínica equipada con quirófano, rayos X, ultrasonido, laboratorio de química sanguínea y equipo especializado, incluida limpieza dental.

La entidad también impulsó reformas legales en colaboración con organizaciones de la sociedad civil como Abogados Animalistas México y el Grupo de Investigación y Derecho Animal, con el objetivo de reforzar la protección jurídica de los animales.

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