Dos personas mueren ahogadas en el Río Bravo tras volcarse en un kayak

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México
/ 26 abril 2026
    Dos personas mueren ahogadas en el Río Bravo tras volcarse en un kayak
    El trágico suceso ocurrió a la altura de la cortina de la Presa de La Amistad. FOTO: Archivo / Cuartoscuro Cuartoscuro

El accidente sucedió en un tramo del río que es utilizado de manera regular para recorridos recreativos, el cual inicia debajo de la cortina de la presa

Coahuila, México.-Dos personas murieron ahogadas este domingo tras volcarse mientras realizaban una ruta de kayak en el Río Bravo, a la altura de la cortina de la Presa de La Amistad.

De acuerdo con reportes locales, uno de los fallecidos es un menor de 17 años, identificado como José, mientras que la segunda víctima fue Roberto Enríquez de la Garza, subdirector de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) en Acuña, Coahuila.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/a-83-menores-en-cendis-de-nuevo-leon-se-les-detecta-altos-niveles-de-plomo-en-la-sangre-NH20274933

El accidente ocurrió en un tramo del río que es utilizado de manera regular para recorridos recreativos, el cual inicia debajo de la cortina de la presa.

Embarcaciones habrían volcado al pasar por una zona de corriente intensa

$!Elementos de rescate del lado mexicano recuperaron el cuerpo del menor, mientras que autoridades de Del Río, Texas, localizaron el de Enríquez de la Garza.
Elementos de rescate del lado mexicano recuperaron el cuerpo del menor, mientras que autoridades de Del Río, Texas, localizaron el de Enríquez de la Garza. Reforma

Según versiones preliminares, las embarcaciones se volcaron al pasar por una zona de corriente intensa, donde un remolino habría atrapado a ambas personas.

Un creador de contenido identificado como “Maverick Fishing” reportó el incidente en redes sociales momentos después de que ocurrió y afirmó que intentó auxiliar a una de las víctimas, sin éxito.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/heroica-pareja-estadounidense-auxilio-a-heridos-durante-balacera-en-teotihuacan-KG20261139

Elementos de rescate del lado mexicano recuperaron el cuerpo del menor, mientras que autoridades de Del Río, Texas, localizaron el de Enríquez de la Garza.

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