Balacera, autos incendiados y carreteras bloqueadas: operación contra objetivo criminal desata caos en Michoacán
Los enfrentamientos en La Cantera derivaron en bloqueos simultáneos en al menos nueve municipios y la quema de vehículos; en paralelo, la Fiscalía michoacana anunció la remoción total del personal en su Región Uruapan
CDMX.- Un operativo de seguridad realizado en la comunidad de La Cantera, municipio de Salvador Escalante, dejó un saldo de dos presuntos delincuentes abatidos y desencadenó una ola de violencia en distintos puntos de Michoacán. De acuerdo con fuentes estatales, elementos federales y estatales se enfrentaron con una célula armada mientras intentaban detener a un objetivo prioritario.
Tras el primer intercambio de disparos, las fuerzas de seguridad solicitaron refuerzos por tierra y aire, lo que permitió neutralizar a dos de los atacantes. Sin embargo, integrantes del grupo criminal reaccionaron apoderándose de vehículos particulares y de carga, los cuales incendiaron y atravesaron en carreteras para impedir el avance de más corporaciones.
Inicialmente, los bloqueos se registraron en la comunidad de Sanabria, municipio de Tzintzuntzan, pero en cuestión de minutos se extendieron a Ecuandureo, La Piedad, Numarán, Tangamandapio, Chavinda, Ixtlán y Yurécuaro. Más tarde, parte de la célula huyó hacia Guanajuato, donde fueron reportadas nuevas obstrucciones y la quema de dos tráileres en la carretera Pénjamo-La Piedad.
La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó en redes sociales que, tras el operativo, civiles armados provocaron bloqueos simultáneos en La Piedad, Zamora y Pátzcuaro. Hacia las 13:18 horas, la dependencia confirmó que la Guardia Civil había liberado las vialidades y que el C5 analizaba imágenes para identificar a los responsables. No obstante, no se precisó si el objetivo prioritario fue detenido.
El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, señaló que se desplegó un operativo conjunto entre Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Guardia Civil para restablecer el tránsito y garantizar la seguridad de la población. Los hechos se registran un día después del nombramiento de José Antonio Cruz Medina como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
En paralelo, la Fiscalía General del Estado de Michoacán inició una “Operación Limpieza” al interior de la institución, que contempla la remoción total del personal de la Fiscalía Regional de Uruapan. La medida incluye al fiscal regional, peritos, ministerios públicos, agentes de investigación y personal administrativo, tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo Rodríguez el pasado 1 de noviembre.
Fuentes internas señalaron que el fiscal general, Carlos Torres Piña, anunciará en los próximos días la llegada de un nuevo equipo seleccionado directamente por su oficina. El objetivo es fortalecer la operatividad y las investigaciones en una de las zonas con mayor complejidad del estado.
En un boletín aparte, el Gabinete de Seguridad informó que, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, autoridades federales detuvieron a 12 personas y aseguraron explosivos, armas largas, 800 cartuchos, 29 cargadores, siete vehículos -dos de ellos con blindaje artesanal-, así como droga y equipo táctico. Con información de El Universal