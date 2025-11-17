Golpe en Michoacán: 12 detenidos, incautan explosivos y vehículos blindados

MORELIA, MICH.- En el contexto del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, autoridades federales detuvieron a 12 personas y aseguraron un arsenal que incluía ocho artefactos explosivos, cuatro armas de fuego, más de 800 cartuchos útiles, 29 cargadores y siete vehículos, dos de ellos con blindaje artesanal. Durante los operativos también fueron incautadas dosis de droga y equipo táctico.

El despliegue se llevó a cabo en distintos municipios del estado con la participación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con autoridades locales. El objetivo, señalaron, es disminuir la presencia de grupos delictivos y fortalecer la seguridad en zonas de alta incidencia.

TE PUEDE INTERESAR: Los 20 rescatados en Culiacán eran choferes retenidos para revisión de celulares, confirma gobierno de Sinaloa

Las fuerzas federales también realizaron patrullajes de supervisión en huertas limoneras de la región, con el fin de proteger las actividades productivas de las y los agricultores, particularmente en áreas donde productores han denunciado extorsiones y presiones por parte de la delincuencia organizada.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, estas acciones forman parte de una estrategia de proximidad social que busca generar mayor confianza entre la población y recuperar territorios afectados por la violencia. La coordinación interinstitucional, insistieron, es esencial para la construcción de entornos más seguros.

TE PUEDE INTERESAR: Bajo fuerte blindaje, los siete detenidos de la marcha Z son llevados al Reclusorio Norte

“Elementos de @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico, en coordinación con autoridades locales, realizaron acciones de seguridad y proximidad en distintos municipios del estado”, informó el Gabinete de Seguridad en sus redes sociales.

Además del aseguramiento de material bélico y vehículos, las autoridades continúan con labores de inteligencia para identificar posibles vínculos entre los detenidos y células del crimen organizado que operan en la región. Los 12 asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal.

Las autoridades reiteraron que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia mantiene como prioridades proteger a la población, garantizar las actividades económicas y desarticular estructuras delictivas que operan en el estado. Con información de El Universal