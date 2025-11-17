Adolescente de 14 años desaparece tras conocerse con usuario de Roblox; familia pide ayuda

Noticias
/ 17 noviembre 2025
    Adolescente de 14 años desaparece tras conocerse con usuario de Roblox; familia pide ayuda
    Familiares aseguran que conocía a un contacto de la plataforma de videojuegos Roblox. /FOTO: ESPECIAL

Familiares de Kimberly Viridiana Cima Montes señalan que la joven fue vista por última vez el 14 de noviembre en la colonia Palmiras Residencial de Escobedo

ESCOBEDO, NL.- Una niña de 14 años, identificada como Kimberly Viridiana Cima Montes, desapareció el pasado 14 de noviembre en la colonia Palmiras Residencial, sector Álamo, en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

Según la ficha de búsqueda, Kimberly es de tez morena, mide aproximadamente 1.55 metros, tiene cabello negro lacio y abundante, y complexión robusta. La madre de la menor publicó en Facebook que no había salido de casa por costumbre y que su desaparición ocurrió cuando ella regresó del trabajo y ya no la encontró en el hogar.

La madre relató que su hija “no tiene amigos, no frecuentaba lugares ni nada por el estilo, es muy tranquila”. Sin embargo, indicó que recientemente la joven había hecho contacto con alguien a través de la plataforma de videojuegos en línea Roblox y mencionó que su nombre era Rafael, residente de la Ciudad de México. “Hasta ahorita no se ha conectado ella... Ayúdenme a compartir”, solicitó.

El caso ha generado alarma porque vincula la desaparición con un contacto digital establecido a través de una plataforma de juegos. Roblox permite la interacción entre usuarios y, aunque incluye controles parentales, la plataforma también ha sido foco de advertencias sobre riesgos de seguridad para menores.

Las autoridades locales aún no han brindado información oficial sobre el paradero de la menor ni sobre qué seguimiento se le está dando al contacto identificado como “Rafael”. La familia pide la colaboración de la ciudadanía para localizarla y preservar su integridad.

El caso pone de manifiesto la necesidad de reforzar la seguridad digital de adolescentes y niños, así como la vigilancia de los círculos de contacto que pueden generarse en plataformas de entretenimiento en línea. La familia y organizaciones de búsqueda han difundido la ficha de búsqueda para incrementar su visibilidad. Con información de El Universal

Temas


Alerta Amber
Desapariciones

Organizaciones


SSP

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

