‘Bastaron un par de Rayuelas... para meter a la candidata en cintura’: Loret de Mola y Riva Palacio dan cuenta del conflicto postdebate entre AMLO y Claudia

“El resultado irritó al Presidente de México. Para AMLO, Claudia perdió el debate. Y perdió porque no lo defendió a él, a su gobierno, a sus hijos. El debate generó una grieta entre el Presidente y su candidata. Y se empezó a exhibir de inmediato” , expone Loret de Mola.

Para el conductor del noticiero nocturno de Latinus, el mutis de Claudia fue parte de su estrategia “para no arriesgarse a defender lo indefendible” que incluso dejó asomar un atisbo de autonomía frente a López Obrador, pero eso no le gustó al mandatario.

Ambos editorialistas dan cuenta hoy en sus columnas “ Historias de Reportero ” y “ Estrictamente Personal ” del pleito que abiertamente ha iniciado el mandatario federal no sólo con mensajes directos en su mañanera, sino también a través de la editorial Rayuela de La Jornada, medio afín al gobierno de López Obrador .

CDMX.- El primer debate presidencial abrió un conflicto entre Andrés Manuel López Obrador y su candidata Claudia Sheinbaum debido a que ella no fue contundente al defender los logros de su administración, coinciden hoy los periodistas Carlos Loret de Mola y Raymundo Riva Palacio .

AMLO LE RECUERDA A CLAUDIA QUIÉN MANDA

Tanto Carlos Loret de Mola como Raymundo Riva Palacio coinciden en que las Rayuelas de este lunes y miércoles son para Claudia Sheinbaum, y cuyos mensajes dan cuenta de la molestia del presidente López Obrador porque su desempeño en el debate no le gustó.

“‘¡Claro que tengo padre!’, sostenía la adorada mano; ‘Si no, ¿cómo estaría yo aquí?’”, dice el editorial del lunes, un día después del debate.

“El mensaje a Claudia era claro: no olvides quién te puso ahí, no olvides quién es tu padre”, expone Loret de Mola al respecto. Mientras que Riva Palacio señala: “Cáustico y codificado, el texto perfila a Sheinbaum... Su padre político es López Obrador, quien la sacó de la academia y la fue tallando a mano. Sin su apoyo no existiría la carrera política que tiene, ni habría sido la elegida para continuar su proyecto”.