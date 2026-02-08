Becas rompen récord con 22.8 millones de alumnos y más de 178 mil mdp en 2026

/ 8 febrero 2026
    Becas rompen récord con 22.8 millones de alumnos y más de 178 mil mdp en 2026
    Reportan que la proyección es alcanzar 22.8 millones de beneficiarios con una inversión superior a 178.2 mil millones de pesos. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

Anticipan un salto inédito en la cobertura con una bolsa de recursos mayor y un alcance que busca cerrar la brecha de permanencia escolar por falta de dinero

CDMX.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que para 2026 el número de estudiantes becados en México alcanzará 22.8 millones, desde nivel básico hasta superior, como parte de la política federal de apoyos educativos.

La dependencia señaló que la cobertura de becas creció 217% de 2019 a 2026, al pasar de 7.2 millones de beneficiarios a 22.8 millones, de acuerdo con el balance presentado por la institución.

TE PUEDE INTERESAR: Alerta sísmica moviliza a CDMX por sismo en Oaxaca; Brugada activa protocolos y sobrevuelos

En el desglose, la SEP indicó que en 2019 se registraron 7.2 millones de becarios con apoyos por 58.2 mil millones de pesos, mientras que para 2025 la cifra llegó a 13.3 millones de alumnos, con una inversión de 128 mil 627 millones 317 mil 661 pesos.

Para este año, la Secretaría reportó que la proyección es alcanzar 22.8 millones de beneficiarios con una inversión superior a 178.2 mil millones de pesos.

TE PUEDE INTERESAR: Iglesia lanza alerta por ‘amor exprés’; ‘si no me hace feliz, lo dejo’, señala editorial

El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, sostuvo que la política de becas se impulsó desde la administración anterior con el objetivo de que ninguna niña, niño, adolescente o joven deje de estudiar por falta de recursos económicos.

La proyección presentada se da en un contexto de continuidad de programas federales orientados a la permanencia escolar y a la cobertura en distintos niveles educativos, de acuerdo con el planteamiento expuesto por la dependencia.

El crecimiento en beneficiarios y en recursos asignados se suma a los ejes de política pública educativa que la SEP ha destacado para ampliar el acceso a apoyos, con la meta de reducir barreras económicas para estudiar en el país. Con información de La Jornada

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

