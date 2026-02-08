Alerta sísmica moviliza a CDMX por sismo en Oaxaca; Brugada activa protocolos y sobrevuelos

Noticias
8 febrero 2026
    Alerta sísmica moviliza a CDMX por sismo en Oaxaca; Brugada activa protocolos y sobrevuelos
    Tras la comunicación con las unidades de protección civil en alcaldías, no se reportaban afectaciones en la Ciudad de México. /FOTO: CUARTOSCURO
El Universal
por El Universal

La alerta sísmica volvió a vaciar calles en la capital por protocolo; las autoridades reportaron saldo sin daños tras el movimiento

CDMX.- La tarde de este domingo 8 de febrero se activó la alerta sísmica en la Ciudad de México, luego de un sismo de magnitud preliminar 5.7 con epicentro a 19 kilómetros al noreste de Puerto Escondido, Oaxaca, informó el Servicio Sismológico Nacional.

Tras la activación del sistema de alerta, se iniciaron protocolos de seguridad en la capital, incluida la revisión aérea con helicópteros Cóndores, según informó el secretario de Seguridad Ciudadana en una comunicación pública.

TE PUEDE INTERESAR: Cateo en bar de Quintana Roo: hallan a 17 mujeres por presunta trata; aseguran el lugar

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, señaló que se activaron los protocolos de emergencia, seguridad y comunicación con la participación de dependencias del gobierno capitalino y áreas operativas, además de tareas de monitoreo en distintas zonas de la ciudad.

En la colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc, la alerta provocó la movilización de vecinos que desalojaron edificios y se concentraron en la vía pública como medida preventiva, mientras se verificaban posibles riesgos.

TE PUEDE INTERESAR: Iglesia lanza alerta por ‘amor exprés’; ‘si no me hace feliz, lo dejo’, señala editorial

En calles cercanas a Paseo de la Reforma y avenida de los Insurgentes, comercios interrumpieron actividades y se realizó el desalojo de establecimientos; también se reportó la evacuación temporal de un centro comercial con apoyo de personal de seguridad.

La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, informó que, tras la comunicación con las unidades de protección civil en alcaldías, no se reportaban afectaciones en la Ciudad de México.

TE PUEDE INTERESAR: México envió más de 800 toneladas de víveres a Cuba, como apoyo humanitario

Brugada agregó que, con el primer corte de patrullajes por zonas y sobrevuelos, no se registraban daños ni afectaciones relevantes, por lo que las personas comenzaron a regresar de forma paulatina a sus actividades.

El movimiento activó despliegues de verificación en la capital como parte del Plan de Emergencia Sísmica, en tanto continuaba el monitoreo oficial para confirmar condiciones de seguridad en inmuebles e infraestructura.

