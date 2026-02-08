Iglesia lanza alerta por ‘amor exprés’; ‘si no me hace feliz, lo dejo’, señala editorial

8 febrero 2026
    Iglesia lanza alerta por ‘amor exprés’; ‘si no me hace feliz, lo dejo’, señala editorial
    Señalan que el amor auténtico, en su enfoque, no se sostiene sólo en la “química” ni se agota en el arranque. /FOTO: ESPECIAL
El Universal
El Universal

En su reflexión semanal, cuestionó la lógica de relaciones rápidas y descartables, y planteó que el amor exige hábitos que hoy suelen dejarse de lado

CDMX.- La Iglesia católica llamó a fortalecer los vínculos amorosos en una cultura que, dijo, está marcada por la prisa, lo desechable y la lógica de “si no me hace feliz, lo dejo”, al señalar que el significado de la palabra “amor” se ha vuelto difuso.

En su editorial Desde la Fe, sostuvo que el término se usa con tal frecuencia que corre el riesgo de gastarse y de asociarse a emociones pasajeras, afinidades momentáneas o conveniencias. “Hablar de amor parece sencillo hasta que intentamos vivirlo a fondo. La palabra se usa tanto que corre el riesgo de gastarse”, expresó.

El texto planteó que el amor profundo resulta casi contracultural, al requerir tiempo, silencio, escucha y constancia, elementos que, según su planteamiento, suelen chocar con la inmediatez de la vida cotidiana.

“Cuando la Iglesia habla de amor no se refiere a un impulso fugaz, sino a una decisión profunda, exigente y, paradójicamente, liberadora”, indicó, al distinguir entre el entusiasmo inicial y una relación sostenida.

La editorial añadió que el amor auténtico, en su enfoque, no se sostiene sólo en la “química” ni se agota en el arranque, sino que se construye, se cuida y se renueva, incluso cuando implica esfuerzo.

“Amar, según el Evangelio, implica aprender a salir de uno mismo, a renunciar al egoísmo y a poner al otro en el centro, señaló, al describir el sentido del amor desde su perspectiva religiosa.

En ese marco, el texto también aludió a prácticas populares vinculadas a encontrar pareja y sostuvo que no sustituyen el trabajo personal. “No hay necesidad de poner a San Antonio de cabeza para encontrar pareja o para ‘arreglar’ la vida afectiva”, apuntó.

“Ningún santo, por muy ‘milagroso’ que sea, hace el trabajo que corresponde al corazón humano: aprender a amar con libertad, respeto y profundidad”, concluyó.

El Universal

