Buscan blindar a las PyMEs con crédito, digitalización y menos trámites desde San Lázaro

CDMX.- En la Cámara de Diputados se instaló la Mesa de Trabajo “Fortalecimiento de las PyMEs en Cadenas de Valor Estratégicas y Financiamiento Inclusivo”, con la participación de especialistas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Banca de Desarrollo, con el objetivo de robustecer los mecanismos de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas del país.

Durante el encuentro se planteó la necesidad de acelerar la digitalización y modernización operativa de las MiPyMEs, considerado uno de los principales desafíos para elevar su productividad y competitividad en los mercados nacionales e internacionales.

Asimismo, se abordaron temas como la simplificación de trámites para reducir costos y tiempos administrativos, garantizar la inclusión financiera en regiones con menor desarrollo e impulsar competencias técnicas alineadas con las nuevas necesidades industriales.

La diputada Adriana Belinda Quiroz Gallegos, secretaria de la Comisión de Gobernación y Población, fue la encargada de convocar a autoridades federales, académicos, representantes empresariales y a la banca de desarrollo para la construcción de acuerdos que impacten de manera directa al sector.

Durante su participación, se subrayó la relevancia nacional de las MiPyMEs, al recordar que representan el 99.8% de las unidades económicas del país, con más de 4.7 millones de empresas que generan alrededor de 27 millones de empleos.

“Detrás de estas cifras hay historias de vida y proyectos que sostienen a México con esfuerzo y resiliencia. El compromiso de la Cuarta Transformación es asegurar que ninguna MiPyME quede atrás por falta de financiamiento, desigualdad estructural o ausencia de apoyo público”, afirmó Quiroz Gallegos.

La mesa de trabajo se estructuró en cinco ejes estratégicos: política industrial y cadenas de valor estratégicas; instrumentos fiscales y financieros para PyMEs; educación dual y formación técnica especializada; digitalización y simplificación administrativa; así como propuestas académicas para el diseño de políticas públicas.

Durante las intervenciones, autoridades de la SHCP y de la Banca de Desarrollo presentaron avances de programas clave orientados al financiamiento inclusivo, la modernización operativa y la innovación empresarial.

En el encuentro también participaron los diputados Antonio Carol Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público; Sergio Mayer, Sandra Patricia Palacios, Petra Romero Gómez, Carmen Patricia Armendáriz, Pedro Haces y Olga Leticia Chávez. Con información de El Universal