Buscan blindar a las PyMEs con crédito, digitalización y menos trámites desde San Lázaro

/ 28 noviembre 2025
    Buscan blindar a las PyMEs con crédito, digitalización y menos trámites desde San Lázaro
    El compromiso de la Cuarta Transformación es asegurar que ninguna MiPyME quede atrás por falta de financiamiento. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

Abren un espacio de diálogo interinstitucional para diseñar apoyos que impulsen la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas

CDMX.- En la Cámara de Diputados se instaló la Mesa de Trabajo “Fortalecimiento de las PyMEs en Cadenas de Valor Estratégicas y Financiamiento Inclusivo”, con la participación de especialistas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Banca de Desarrollo, con el objetivo de robustecer los mecanismos de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas del país.

Durante el encuentro se planteó la necesidad de acelerar la digitalización y modernización operativa de las MiPyMEs, considerado uno de los principales desafíos para elevar su productividad y competitividad en los mercados nacionales e internacionales.

TE PUEDE INTERESAR: Nace la certificación oficial para tortilleros; ya podrán acreditarse ante la SEP

Asimismo, se abordaron temas como la simplificación de trámites para reducir costos y tiempos administrativos, garantizar la inclusión financiera en regiones con menor desarrollo e impulsar competencias técnicas alineadas con las nuevas necesidades industriales.

La diputada Adriana Belinda Quiroz Gallegos, secretaria de la Comisión de Gobernación y Población, fue la encargada de convocar a autoridades federales, académicos, representantes empresariales y a la banca de desarrollo para la construcción de acuerdos que impacten de manera directa al sector.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Quieren frenar la 4T desde fuera’: Sheinbaum advierte ofensiva de grupos ultraconservadores

Durante su participación, se subrayó la relevancia nacional de las MiPyMEs, al recordar que representan el 99.8% de las unidades económicas del país, con más de 4.7 millones de empresas que generan alrededor de 27 millones de empleos.

“Detrás de estas cifras hay historias de vida y proyectos que sostienen a México con esfuerzo y resiliencia. El compromiso de la Cuarta Transformación es asegurar que ninguna MiPyME quede atrás por falta de financiamiento, desigualdad estructural o ausencia de apoyo público”, afirmó Quiroz Gallegos.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum confirma licencia del canciller De la Fuente; toma licencia médica

La mesa de trabajo se estructuró en cinco ejes estratégicos: política industrial y cadenas de valor estratégicas; instrumentos fiscales y financieros para PyMEs; educación dual y formación técnica especializada; digitalización y simplificación administrativa; así como propuestas académicas para el diseño de políticas públicas.

Durante las intervenciones, autoridades de la SHCP y de la Banca de Desarrollo presentaron avances de programas clave orientados al financiamiento inclusivo, la modernización operativa y la innovación empresarial.

En el encuentro también participaron los diputados Antonio Carol Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público; Sergio Mayer, Sandra Patricia Palacios, Petra Romero Gómez, Carmen Patricia Armendáriz, Pedro Haces y Olga Leticia Chávez. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros.

