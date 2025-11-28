Nace la certificación oficial para tortilleros; ya podrán acreditarse ante la SEP

CDMX.- El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el Estándar de Competencia EC1707, que formaliza las habilidades necesarias para operar una máquina tortilladora y abre la posibilidad de certificar oficialmente el oficio de tortillero, con un documento avalado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer).

De acuerdo con la SEP y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), el objetivo de esta norma es fortalecer la capacitación, reconocer los conocimientos prácticos del sector y garantizar que la producción de tortilla cumpla con criterios de calidad e inocuidad, como parte del Acuerdo Nacional Maíz–Tortilla.

La Sader explicó que la certificación permitirá profesionalizar el oficio, ofrecer a las personas un documento con validez oficial que mejore su inserción laboral y fortalecer la cadena productiva maíz–tortilla. El proceso fija un piso común de conocimientos técnicos y eleva los estándares de calidad en la industria.

El estándar, disponible en la página del DOF, detalla las funciones que debe dominar una persona encargada de una tortillería, que van desde el acondicionamiento del área de trabajo y la preparación de la masa, hasta el ajuste de la máquina, el monitoreo de la producción y la limpieza del equipo conforme a normas sanitarias.

El documento establece que no se requiere título académico, ya que está dirigido a ocupaciones operativas y busca reconocer la experiencia técnica de quienes ya laboran en el sector.

El EC1707 incorpora además elementos de seguridad industrial, medidas de higiene y lineamientos de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) 187 y 251, que regulan el manejo seguro de alimentos.

Asimismo, define cómo debe realizarse la evaluación práctica, la cual idealmente se lleva a cabo en una tortillería durante la jornada laboral, e incluye la verificación de la masa, la operación del equipo, la revisión de la cocción, el alineado del producto, el registro de producción y la limpieza del establecimiento.

En la elaboración del estándar participaron la Sader, la Secretaría del Trabajo, el Tecnológico Nacional de México, el Consejo Nacional Agropecuario, la Fundación Tortilla, la Red de Maíz y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. El instrumento busca mejorar la operación de las tortillerías y reducir riesgos en los centros de trabajo.

La medida también apunta a estabilizar el precio del producto y fortalecer a los negocios que se adhieran de manera voluntaria al Acuerdo. Las personas interesadas podrán consultar los requisitos para certificarse a través de la plataforma oficial del programa. Con información de El Universal