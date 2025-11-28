Sheinbaum confirma licencia del canciller De la Fuente; toma licencia médica

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, tomará unas semanas de licencia debido a que será sometido a una intervención quirúrgica, por lo que dejará de manera temporal el cargo.

A través de redes sociales, la jefa del Ejecutivo federal detalló que, tras el periodo de recuperación médica, el canciller se reincorporará a sus funciones como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), conforme a lo acordado previamente.

Sheinbaum destacó que, durante su ausencia, quedará como encargado de despacho el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez, quien asumirá la conducción de la dependencia en tanto el titular se recupera.

“Juan Ramón de la Fuente tomará unas semanas de licencia por una intervención quirúrgica. Acordamos que, después de las semanas requeridas para su recuperación, regresará a sus funciones como secretario de Relaciones Exteriores”, señaló la mandataria en su mensaje.

La presidenta reconoció además que De la Fuente ha realizado una labor extraordinaria al frente de la diplomacia mexicana desde el inicio de la actual administración, y le expresó sus mejores deseos para una pronta recuperación.