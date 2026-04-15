Senado da luz verde sin discusión: 255 militares salen a adiestramiento bajo tutela de EU

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/ 15 abril 2026
    Senado da luz verde sin discusión: 255 militares salen a adiestramiento bajo tutela de EU
    Se avalaron distintas solicitudes en el marco de la cooperación de Estados Unidos en la capacitación de cuerpos castrenses mexicanos. CUARTOSCURO
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Las comisiones aprobaron salidas a Camp Shelby, en Mississippi, y a TRADEWINDS 2026 en Antigua y Barbuda, con fechas y traslados ya definidos

CDMX.- El pleno del Senado aprobó tres nuevas solicitudes de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para autorizar la salida del país de 255 marinos y soldados mexicanos que viajarán a Estados Unidos y a Antigua y Barbuda para recibir adiestramiento.

Sin debate, con 90 votos a favor y tres abstenciones, se avalaron distintas solicitudes en el marco de la cooperación de Estados Unidos en la capacitación de cuerpos castrenses mexicanos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/tras-rumores-de-aumento-gobierno-e-industria-acuerdan-medidas-y-afirman-no-sube-la-tortilla-GG20041700

Una de las autorizaciones permite la salida de 60 elementos de la Armada de México para participar en el “Evento No. SOF 33 Capacitación de las Fuerzas de Operaciones Especiales mexicanas en los Estados Unidos Continentales”, que se realizará del 1 de agosto al 26 de septiembre de 2026 en el Camp Shelby Joint Forces Training Center, en Mississippi.

En ese caso, la invitación fue realizada por el Comando Norte del Ejército de Estados Unidos y contempla que los elementos salgan del país con armamento, equipo táctico y sin municiones, a bordo de dos aeronaves.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/cierra-pvem-puerta-de-candidaturas-a-morenistas-GG20041755

También se aprobó un dictamen para autorizar la salida de una delegación de la Armada de México integrada por 120 elementos, del 25 de mayo al 26 de junio de 2026, para participar en el ejercicio multinacional “TRADEWINDS 2026”, en Antigua y Barbuda.

La invitación, en este caso, fue realizada por el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos y se indicó que participarían 24 países. Los 120 elementos partirían con armamento a bordo de un buque tipo patrulla oceánica de la propia Armada de México, con salida prevista el 25 de mayo desde el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, y regreso el 26 de junio.

https://vanguardia.com.mx/noticias/alarmas-por-bloqueo-sin-juez-uif-podra-congelar-cuentas-y-el-dano-llega-antes-que-la-revision-LG20042108

Por separado, se avaló un dictamen que autoriza la salida de 75 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional para el Evento No. SOF28 “Capacitación de las Fuerzas de Operaciones Especiales Mexicanas en los Estados Unidos Continentales CONUS”, con actividades programadas del 3 de agosto al 25 de septiembre de 2026, también en Camp Shelby, Mississippi.

Con estas autorizaciones, el Senado dio trámite a las solicitudes del Ejecutivo federal para permitir la participación de personal militar mexicano en ejercicios y capacitación fuera del territorio nacional, en el marco de esquemas de cooperación establecidos con autoridades castrenses de Estados Unidos.

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