Buscan que madres trabajadoras tengan un año de licencia pagada

CDMX.- El diputado panista César Israel Damián Retes propuso reformar la Ley Federal del Trabajo para ampliar la licencia de maternidad con goce de sueldo a 52 semanas después del parto, de las cuales seis podrán disfrutarse antes de la fecha de alumbramiento. La iniciativa con proyecto de decreto plantea modificar y adicionar disposiciones del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, y será analizada por la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

El proyecto establece que el periodo de descanso podrá ampliarse cuando la hija o el hijo haya nacido con algún tipo de discapacidad o requiera atención médica hospitalaria. La propuesta, suscrita por diputadas y diputados del PAN, también señala que las madres trabajadoras podrán acceder a 52 semanas de descanso con goce de sueldo en caso de adopción, contadas a partir del día en que reciban al infante.

La iniciativa contempla que, al concluir las 52 semanas, la madre trabajadora pueda solicitar una licencia adicional de hasta 26 semanas para el cuidado del menor, sin goce de sueldo y con derecho a reincorporarse a su puesto. El documento precisa que la reincorporación deberá garantizarse siempre que no hayan transcurrido más de 78 semanas después de la fecha del parto.

Los legisladores señalaron que la reforma busca armonizar las políticas laborales con las necesidades de las familias, fortalecer la protección de la maternidad, promover el bienestar infantil y avanzar hacia condiciones más equitativas para las mujeres en el mercado laboral. La iniciativa indica que el esquema vigente genera tensión entre el retorno laboral a las 12 semanas y las recomendaciones de salud para la lactancia exclusiva durante seis meses, debido a que el empleo remunerado se asocia con menores niveles de lactancia. El proyecto refiere que el Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo sugiere financiar estas prestaciones mediante esquemas de seguridad social, para evitar que recaigan en las y los empleadores y reducir prácticas de discriminación laboral contra mujeres en edad reproductiva. El documento argumenta que de aproximadamente 24.3 millones de mujeres ocupadas en México, 55.9% está en la informalidad, sin acceso a prestaciones de seguridad social ni licencias de maternidad remuneradas, mientras que la lactancia materna exclusiva alcanza 40% entre mujeres sin empleo remunerado y baja a 14% entre quienes trabajan fuera del hogar.

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