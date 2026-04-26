Liberan a 11 menores en Nogales tras privación ilegal; presentaban “visibles huellas de tortura”

NOGALES, Son.- Once menores de entre 15 y 17 años, presuntamente relacionados con grupos conocidos como “macheteros”, fueron liberados tras permanecer varias horas privados de la libertad. Los colectivos de Buscadoras por la Frontera y Madres Buscadoras de Sonora denunciaron varias desapariciones y pidieron apoyo para la difusión de fichas de búsqueda con fecha de desaparición el 23 de abril.

El sábado por la noche familiares de menores desaparecidos e integrantes de los grupos de búsqueda realizaron una manifestación frente a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE). En la protesta quemaron basura y llantas para presionar a las autoridades ante el aumento de desapariciones de menores, un hecho que ha encendido las alertas por el deterioro de la seguridad en la ciudad. Localizan a adolescentes en condiciones de violencia extrema En forma simultánea, un grupo de adolescentes fueron localizados en la colonia Pueblitos en condiciones de violencia extrema: desnudos, rapados y con visibles huellas de tortura. Junto a ellos, sus captores dejaron una cartulina con advertencias dirigidas a sus padres, en la que señalaban “no hay segundas oportunidades y esta vez tuvieron suerte por ser menores”, pero les advirtieron que tienen sus datos.

Uno de los menores fue encontrado con la palabra “machetero” escrita en el pecho y un número marcado en el cráneo, lo que supone que el acto fue perpetrado como represalia por presuntas actividades delictivas. Violencia juvenil y desapariciones encienden alerta en Nogales El episodio ocurrió en medio de una escalada de agresiones atribuidas a pandillas juveniles en el sector poniente de Nogales. Apenas el pasado 23 de abril, un joven de 17 años fue hospitalizado de emergencia tras sufrir una herida de cinco centímetros en la cabeza durante un ataque en el fraccionamiento Asturias. Días antes, el 20 de abril, dos menores de 16 años fueron detenidos en la colonia Flores Magón por agredir con piedras y machetes a un hombre de 51 años.

La creciente violencia ha derivado en reacciones de la propia ciudadanía. El caso de los menores liberados apunta a posibles actos de justicia por mano propia, en un contexto donde vecinos denuncian asaltos y agresiones constantes contra estudiantes y transeúntes en diversas colonias. Mientras familiares de los adolescentes sostienen su inocencia, los mensajes dejados por quienes los retuvieron sugieren una presunta vinculación con robos y disturbios en la zona. Debate por responsabilidad de menores El caso también ha abierto el debate sobre la responsabilidad legal de padres y tutores, especialmente ante la falta de un centro tutelar para menores en la región, lo que complica el procesamiento de adolescentes involucrados en delitos. En redes sociales se publican videos que muestran a grupos de jóvenes participando en actos violentos, lo que ha incrementado la preocupación entre la población. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un posicionamiento detallado sobre estos hechos, mientras Nogales permanece en alerta ante el riesgo de que la violencia juvenil y los castigos clandestinos sigan escalando sin una intervención efectiva.

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