Licita 4T fast-track; adjudican a favorita promocionales para programas sociales

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México
/ 26 abril 2026
    Licita 4T fast-track; adjudican a favorita promocionales para programas sociales
    Grupo Gama se ha convertido en la favorita de la 4T para imprimir materiales para promocionar programas sociales del Gobierno federal. PRESIDENCIA/CUARTOSCURO

Desde 2023, mediante licitaciones fast track y adjudicaciones directas de la Sebien, la firma Impresores en Offset y Serigrafía ganó siete contratos

Grupo Gama se ha convertido en la favorita de la 4T para imprimir materiales para promocionar programas sociales del Gobierno federal.

Una empresa señalada por imprimir los acordeones para guiar la elección del Poder Judicial Federal en 2025, conocida comercialmente como Grupo Gama, se ha convertido en la favorita de la 4T para imprimir materiales para promocionar a nivel nacional los programas sociales del Gobierno federal.

Desde 2023, mediante licitaciones fast track y adjudicaciones directas de la Secretaría de Bienestar (Sebien), la firma Impresores en Offset y Serigrafía ganó al menos siete contratos abiertos hasta por 2 mil 183 millones de pesos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/programas-sociales-contienen-desigualdades-olvidan-bienestar-FL19659628

Tres de los cuatro contratos más importantes para los programas Pensión de Adultos Mayores y Personas con Discapacidad fueron licitados con tiempos recortados, por supuestas razones de urgencia, aunque se trata de subsidios presupuestados con anticipación cada año.

Los otros tres contratos, para materiales de los programas Pensión de Mujeres Bienestar y Salud Casa por Casa, así como para la Dirección General de Comunicación Social de la Sebien, fueron adjudicados directamente en 2025.

La licitación más reciente a tiempos recortados fue convocada el jueves 26 de marzo por la noche, justo ante de las vacaciones de Semana Santa.

https://vanguardia.com.mx/informacion/pension-del-bienestar-cuando-depositan-los-6-mil-400-pesos-del-periodo-mayo-junio-de-2026-calendario-tentativo-JD20233648

La misma mecánica se utilizó para el concurso de 2024.

En el concurso de 2026 se introdujo un nuevo requisito para las empresas: tienen que estar dadas de alta ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) como proveedoras de servicios especiales, es decir, como “outsourceras”.

Esto fue cuestionado por las empresas Soluciones Integrales Rich y Datagraf, que sostuvieron que el contrato no implica poner personal directamente a disposición de la Sebien, sino imprimir materiales en sus instalaciones.

Estas empresas, a fin de cuentas, no presentaron ofertas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/certificado-de-discapacidad-en-mexico-requisitos-y-como-acceder-a-la-pension-del-bienestar-NK20199646

La dependencia sostuvo que se requiere el registro de la STPS, porque empleados de la proveedora tienen que distribuir los materiales a nivel nacional. Sólo otra empresa, además de Gama, pudo cubrir todos los requisitos, y su oferta era 17 por ciento más alta.

En las licitaciones Sebien solicita más de 80 tipos distintos de impresos, pero no aclara cuántos metros cuadrados o unidades de cada uno se requieren. Así, las cotizaciones se presentan como si se fuera a imprimir un solo ejemplar de cada formato.

Para el contrato de Salud Casa por Casa, se solicitaron más de 44 millones de copias de 30 formatos distintos. La adjudicación a Gama se justificó porque ya había ganado contratos previos, y su cotización era más baja, aunque solo por 0.5 por ciento.

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