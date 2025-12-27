Sheinbaum impulsa repavimentación: 30 trenes adquiridos y 10 ya entregados

/ 27 diciembre 2025
    Sheinbaum impulsa repavimentación: 30 trenes adquiridos y 10 ya entregados
    Sostuvo que los trenes de repavimentación forman parte del esquema para ampliar y acelerar los trabajos de rehabilitación de vialidades. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

La Presidenta informó sobre la adquisición y modernización de equipos para rehabilitación de vialidades federales y caminos

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que durante el año que concluye su gobierno adquirió 30 trenes de repavimentación, de los cuales 10 fueron entregados en el Estado de México, mientras que el resto se utilizará para rehabilitar carreteras federales en el país, según informó en redes sociales.

En el mismo mensaje, la mandataria indicó que su administración se encuentra en proceso de modernización de 13 trenes destinados a la atención de caminos alimentadores, como parte de las acciones de mantenimiento y mejora de la infraestructura carretera.

Este año adquirimos 30 trenes de repavimentación, de los cuales, 10 se entregaron en el Estado de México; los demás rehabilitarán todas las carreteras federales del país. Además, estamos en proceso de modernización de 13 trenes para atención de caminos alimentadores. Avanzamos”, señaló.

Sheinbaum acompañó la publicación con un video de su reciente visita al Estado de México, en el que se le observa conviviendo con trabajadores y describiendo el funcionamiento de los equipos utilizados para repavimentación.

En la grabación, la Presidenta explicó que los trenes forman parte de un conjunto de máquinas adquiridas para todo el país, y que en esa ocasión se encontraban en la zona oriente del Estado de México, específicamente en Texcoco.

De acuerdo con lo expuesto, los equipos entregados en la entidad se utilizarán para pavimentar calles en 10 municipios del Estado de México, como parte del Plan Integral para el Oriente del Estado de México.

La mandataria señaló que esos 10 municipios ya cuentan con los equipos y que, a partir de su entrega, corresponderá a las y los presidentes municipales iniciar las labores de repavimentación en sus respectivas demarcaciones.

La Presidenta no detalló en su mensaje los municipios incluidos en el plan ni el calendario de intervención, pero sostuvo que los trenes de repavimentación forman parte del esquema para ampliar y acelerar los trabajos de rehabilitación de vialidades en distintos puntos del país. Con información de El Universal

