Coahuila y Tabasco, en foco: el cierre de 2025 aún deja zonas del país bajo sequía, reporta el SMN

CDMX.- Al cierre de 2025, el Monitor de Sequía de México reportó que 79.5% del territorio nacional se ubicó libre de afectaciones, mientras 20.5% presentó condiciones secas o de sequía, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En el desglose nacional, 10.8% del país se clasificó como “anormalmente seco” (D0); 6.3% con sequía moderada (D1); 3.1% con sequía severa (D2); 0.2% con sequía extrema (D3), y 0.1% con sequía excepcional (D4).

El reporte señaló que, durante la primera quincena de diciembre, se registraron lluvias por arriba del promedio climatológico 1991-2020 en zonas del norte, noreste, centro-norte, centro-occidente, centro y oriente del país, además de la Península de Yucatán.

De acuerdo con el SMN, estas precipitaciones se asociaron al paso de cinco frentes fríos —del número 17 al 21—, así como a la interacción de canales de baja presión, un río atmosférico y la corriente en chorro subtropical, además del ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe.

Con ese patrón, el organismo indicó que hubo reducción de áreas con sequía moderada (D1) en Sinaloa y Jalisco, y de sequía severa (D2) en Oaxaca, Tabasco, Chiapas y la Península de Yucatán.

En contraste, el Monitor reportó que en regiones del noroeste, norte, noreste y sur del país las lluvias se mantuvieron por debajo del promedio histórico, lo que derivó en un incremento de la sequía de moderada a severa (D1 a D2) en el norte de Coahuila y en Tamaulipas.

Por entidades, los estados con mayor proporción de municipios afectados fueron Tabasco (88.2%), Coahuila (76.3%), Sinaloa (33.3%), Tamaulipas (27.9%), Campeche (23.1%) y Chihuahua (11.9%), conforme al mismo reporte.

El Monitor de Sequía clasifica las condiciones desde “anormalmente seco” (D0) hasta “sequía excepcional” (D4), y considera sequía a partir de D1. Servicio Meteorológico Nacional Con esa base, el SMN mantiene el seguimiento para dimensionar la evolución de las condiciones de humedad y sequía por regiones del país. Con información de Excélsior