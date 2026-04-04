Cae con 5 mil 705 pastillas de fentanilo en Culiacán; va a prisión preventiva oficiosa

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/ 4 abril 2026
    Cae con 5 mil 705 pastillas de fentanilo en Culiacán; va a prisión preventiva oficiosa
    Un juez federal abrió proceso penal contra una mujer detenida en la sindicatura de Quilá, tras asegurarle miles de pastillas de fentanilo y un vehículo. ESPECIAL
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La FGR obtuvo un plazo de dos meses para la investigación complementaria por presunta posesión con fines de comercio

CULIACÁN, SIN.- Un juez federal dictó prisión preventiva oficiosa a Karina “N”, detenida en Culiacán, Sinaloa, en posesión de cinco mil 705 pastillas de fentanilo, e informó que fue vinculada a proceso por su probable participación en un delito contra la salud.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía General de la República (FGR), presentó datos de prueba que el juez consideró suficientes para iniciar proceso en su contra por la modalidad de posesión de fentanilo con fines de comercio, en su variante de venta.

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La FGR señaló que la detención ocurrió en días pasados en la sindicatura de Quilá, en el municipio de Culiacán, como resultado de trabajos del gabinete de seguridad del gobierno de México, por conducto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con la información ministerial, la captura se realizó durante recorridos de prevención y vigilancia, en los que se aseguraron a la mujer cinco mil 705 pastillas de fentanilo, así como un vehículo.

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Tras la detención, Karina “N” fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sinaloa, instancia que solicitó la vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

La Fiscalía indicó que el juez fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, con el fin de reunir mayores elementos para el desarrollo del caso.

Finalmente, la FGR recordó que se presume la inocencia de la persona imputada mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

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