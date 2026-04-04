Senado prevé abordar nombramiento de Roberto Velasco como canciller en agenda del 6 al 10 de abril

CDMX.- La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, informó que el nombramiento de Roberto Velasco Álvarez como nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum, será uno de los temas incluidos en la agenda legislativa de esta semana. En un mensaje, la senadora detalló las actividades previstas del 6 al 10 de abril, entre las que también se encuentra la discusión en comisiones de la iniciativa presidencial para reformar el artículo 73 de la Constitución, con el objetivo de facultar al Congreso de la Unión a expedir una ley general en materia de feminicidios.

Castillo indicó que en los próximos días se contempla ratificar el nombramiento del vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y autorizar una solicitud de salida de tropas del territorio nacional para ejercicios de adiestramiento. Asimismo, adelantó que se pondrá a consideración del pleno un acuerdo para realizar una ceremonia solemne con motivo de la inauguración del “Salón Ing. Heberto Castillo Martínez”.

En la agenda, agregó, también se informará a la asamblea sobre la recepción y publicación de los Pre-Criterios de Política Económica entregados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), documentos que servirán como base para la elaboración del Paquete Económico 2027. La presidenta del Senado señaló que se prevé analizar en comisiones minutas remitidas por la colegisladora, entre ellas la relativa a la Ley de Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar. Finalmente, se incluyen las reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como el proyecto de decreto para reformar el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación.

Publicidad