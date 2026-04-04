Caen con 107 aves en 21 jaulas: juez los procesa por delito ambiental, pero salen en libertad

YECAPIXTLA, MOR.- Un juez de control vinculó a proceso a una mujer y un hombre por llevar 21 jaulas que contenían 107 aves de diferentes especies y colores, en el municipio de Yecapixtla, Morelos.

Durante la audiencia inicial, el juzgador del Centro de Justicia Penal Federal en Morelos, con sede en Xochitepec, avaló los datos de prueba presentados por el Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía General de la República (FGR), para procesar a Yanin “N” y José “N” por delitos contra la biodiversidad, en la modalidad de posesión de fauna silvestre.

Sin embargo, ambos enfrentarán su proceso penal en libertad. Como medidas cautelares, el juez ordenó su presentación quincenal ante la Unidad de Medidas Cautelares y la prohibición de salir de la entidad donde habitan.