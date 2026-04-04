Caen con 107 aves en 21 jaulas: juez los procesa por delito ambiental, pero salen en libertad
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Aunque fueron vinculados por delitos contra la biodiversidad, enfrentarán el caso en libertad con medidas cautelares y un plazo de investigación
YECAPIXTLA, MOR.- Un juez de control vinculó a proceso a una mujer y un hombre por llevar 21 jaulas que contenían 107 aves de diferentes especies y colores, en el municipio de Yecapixtla, Morelos.
Durante la audiencia inicial, el juzgador del Centro de Justicia Penal Federal en Morelos, con sede en Xochitepec, avaló los datos de prueba presentados por el Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía General de la República (FGR), para procesar a Yanin “N” y José “N” por delitos contra la biodiversidad, en la modalidad de posesión de fauna silvestre.
Sin embargo, ambos enfrentarán su proceso penal en libertad. Como medidas cautelares, el juez ordenó su presentación quincenal ante la Unidad de Medidas Cautelares y la prohibición de salir de la entidad donde habitan.
El juzgador fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, conforme a lo establecido en la resolución.
La FGR informó que, derivado de trabajos del gabinete de seguridad del gobierno de México, en enero de este año policías municipales realizaron recorridos de seguridad y vigilancia en un tianguis ganadero ubicado en la colonia Centro de Yecapixtla.
Durante esas acciones, los agentes se percataron de que un hombre y una mujer estaban en un vehículo junto con 21 jaulas que contenían 107 aves de distintas especies y colores, por lo que procedieron a la detención de José “N” y Yanin “N” y al aseguramiento del automóvil, según el reporte ministerial.
Posteriormente, las personas detenidas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos para la integración de las indagatorias ministeriales, policiales y periciales correspondientes.
La autoridad recordó que se presume la inocencia de las personas imputadas mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.