Caen con 107 aves en 21 jaulas: juez los procesa por delito ambiental, pero salen en libertad

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 4 abril 2026
    Caen con 107 aves en 21 jaulas: juez los procesa por delito ambiental, pero salen en libertad
    Un juez federal validó datos de la FGR y abrió proceso penal contra dos personas detenidas con decenas de ejemplares de fauna silvestre en un tianguis ganadero. ESPECIAL
El Universal
por El Universal

COMPARTIR

TEMAS


Libertad Condicional

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


FGR

Aunque fueron vinculados por delitos contra la biodiversidad, enfrentarán el caso en libertad con medidas cautelares y un plazo de investigación

YECAPIXTLA, MOR.- Un juez de control vinculó a proceso a una mujer y un hombre por llevar 21 jaulas que contenían 107 aves de diferentes especies y colores, en el municipio de Yecapixtla, Morelos.

Durante la audiencia inicial, el juzgador del Centro de Justicia Penal Federal en Morelos, con sede en Xochitepec, avaló los datos de prueba presentados por el Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía General de la República (FGR), para procesar a Yanin “N” y José “N” por delitos contra la biodiversidad, en la modalidad de posesión de fauna silvestre.

Sin embargo, ambos enfrentarán su proceso penal en libertad. Como medidas cautelares, el juez ordenó su presentación quincenal ante la Unidad de Medidas Cautelares y la prohibición de salir de la entidad donde habitan.

https://vanguardia.com.mx/noticias/sheinbaum-muestra-paseo-en-semana-santa-y-confirma-que-uso-el-receso-para-planear-mananeras-GH19780240

El juzgador fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, conforme a lo establecido en la resolución.

La FGR informó que, derivado de trabajos del gabinete de seguridad del gobierno de México, en enero de este año policías municipales realizaron recorridos de seguridad y vigilancia en un tianguis ganadero ubicado en la colonia Centro de Yecapixtla.

Durante esas acciones, los agentes se percataron de que un hombre y una mujer estaban en un vehículo junto con 21 jaulas que contenían 107 aves de distintas especies y colores, por lo que procedieron a la detención de José “N” y Yanin “N” y al aseguramiento del automóvil, según el reporte ministerial.

https://vanguardia.com.mx/noticias/rescate-en-semana-santa-semar-auxilia-a-dos-adultos-con-dificultad-para-salir-del-mar-en-matamoros-IH19780109

Posteriormente, las personas detenidas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos para la integración de las indagatorias ministeriales, policiales y periciales correspondientes.

La autoridad recordó que se presume la inocencia de las personas imputadas mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Libertad Condicional

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


FGR

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Señalan que lo ocurrido no fue un accidente, sino consecuencia de negligencia.

Exigen justicia por víctimas del Axe Ceremonia en anticoncierto
Salas de cine en Saltillo registraron llenos durante el periodo vacacional

Mario Galaxy y Proyecto Salvación llenan salas de cine en Saltillo; ven recuperación tras pandemia
El Gobierno de México elevó el estímulo fiscal al diésel a 81.2%, en medio de tensiones globales en el mercado petrolero. La medida busca contener el impacto del IEPS y estabilizar los precios al consumidor.

Aumentan subsidio al diésel hasta 81.2%, esto debes pagar por cada litro
Durante esta temporada de Semana Santa, marcada por el aumento de visitantes en destinos de playa, comenzó a circular información sobre la presencia de una peculiar criatura marina.

Dragón azul: El peligroso animal que asustó a turistas en playas durante Semana Santa... ¿Qué es?
El monto, el parentesco y el tipo de operación determinan si debes declarar o no.

SAT: cuánto dinero puedes transferir a un familiar sin pagar impuestos
La ciudad de San Antonio, Texas, nombró el 3 de abril como el “Día de Peso Pluma” y entregó la llave de la ciudad al cantante de corridos tumbados.

¡Es oficial! San Antonio celebra el Día de Peso Pluma y le entregan la llave de la ciudad al cantante
Gabriela Jáquez celebró con UCLA la conquista del título nacional de la NCAA, tras coronarse en una histórica final del basquetbol colegial femenil en Estados Unidos.

Gabriela Jáquez hace historia: primera mexicana campeona de la NCAA con UCLA
Esta imagen, tomada de un video proporcionado por la NASA, muestra la Tierra, a la izquierda, desde la nave espacial Orion de la NASA mientras encendía sus motores rumbo a la Luna el jueves 2 de abril de 2026.

La misión Artemis II se ubica a casi a mitad de su camino de hacer historia en el regreso a la Luna