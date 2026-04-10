Cae en Yucatán presunto depredador digital tras una década de abusos

La detención de un presunto responsable de delitos de abuso sexual infantil en Yucatán encendió alertas sobre el uso de redes sociales para contactar a víctimas. Autoridades federales confirmaron que el hombre habría operado durante una década, utilizando plataformas digitales para acercarse a niñas, niños y adolescentes.

El arresto fue realizado en el municipio de Kanasín, donde elementos de seguridad cumplimentaron una orden de aprehensión tras una investigación que se extendió por varios meses. El caso no solo destaca por la gravedad de los hechos, sino por el tiempo en que el presunto agresor logró evadir la justicia.

Cómo operaba el presunto agresor

De acuerdo con la información oficial, el detenido utilizaba redes sociales como principal herramienta para establecer contacto con menores de edad. A través de estos medios, generaba confianza para posteriormente cometer los delitos.

Principales características del modus operandi

- Contacto inicial mediante perfiles digitales

- Generación de confianza con las víctimas

- Obtención de material íntimo mediante manipulación

- Presunta comercialización de contenido ilícito en Internet

Este tipo de dinámicas, conocidas como “grooming”, representan uno de los principales riesgos para menores en entornos digitales, especialmente cuando no existe supervisión o educación digital adecuada.

La investigación que llevó a su captura

Las autoridades detallaron que la investigación comenzó en noviembre de 2025, a partir de una denuncia internacional vinculada a material detectado previamente en 2023. La colaboración entre instancias permitió ubicar al presunto responsable y reunir pruebas suficientes para obtener la orden judicial.

El operativo se llevó a cabo en un domicilio de la colonia Mulchechén, donde participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la Secretaría de Marina. Durante la intervención, se aseguraron diversos dispositivos electrónicos.

Objetos decomisados en el inmueble

- Teléfonos celulares

- Tarjetas SIM

- Tabletas electrónicas

- Tarjetas micro SD

Estos elementos serán clave para fortalecer la investigación y determinar el alcance de las actividades ilícitas.

Situación legal del detenido

El presunto responsable fue imputado por el delito de trata de personas. Durante la audiencia inicial, la autoridad judicial determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerá recluido en un centro penitenciario en Mérida mientras se define su situación jurídica.

La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, lo que prolongará el proceso antes de que se determine su vinculación a proceso.

Un llamado a la prevención digital

Más allá del caso, especialistas advierten sobre la necesidad de reforzar la vigilancia y educación digital en el entorno familiar y escolar. El uso de redes sociales sin supervisión puede exponer a menores a riesgos significativos.

- Algunas recomendaciones clave incluyen:

- Supervisar el uso de dispositivos electrónicos

- Fomentar la comunicación abierta con menores

- Evitar compartir información personal en línea

- Reportar conductas sospechosas a las autoridades