Cae presunto integrante del Cártel Chiapas-Guatemala en Cintalapa; le aseguran AK-47 y tres autos

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/ 5 abril 2026
    Cae presunto integrante del Cártel Chiapas-Guatemala en Cintalapa; le aseguran AK-47 y tres autos
    En el inmueble señalado como casa de seguridad se aseguraron un fusil AK-47, cartuchos, mariguana y tres vehículos, según la autoridad. ESPECIAL

En el inmueble señalado como casa de seguridad se aseguraron un fusil AK-47, cartuchos, mariguana y tres vehículos, según la autoridad

CINTALAPA, CHIS.- Un hombre identificado como Félix “N” fue detenido en el municipio de Cintalapa, Chiapas, en los límites con Oaxaca, en posesión de un arma de alto poder, presunta droga y tres vehículos, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Pueblo.

De acuerdo con la dependencia, agentes estatales lo aseguraron en una casa de seguridad ubicada en el tramo carretero Emiliano Zapata a Villa del Río, en Cintalapa, durante un operativo en la zona.

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La Secretaría indicó que, al realizar una revisión, a Félix “N” se le encontró un fusil AK-47 con un cargador y 22 cartuchos calibre 7.62 mm, así como ocho bolsas con mariguana.

En el lugar también fueron asegurados un vehículo Volkswagen tipo Gol color blanco, una camioneta Hyundai tipo Tucson color blanco y una camioneta Nissan NP300 Frontier color blanco, según el reporte oficial.

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La autoridad estatal señaló que el detenido manifestó pertenecer al grupo delictivo denominado Cártel Chiapas y Guatemala (CCyG), al que se refirió como una filial del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“El detenido quien manifestó pertenecer al grupo delictivo Cártel Chiapas-Guatemala y los objetos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para que determinen lo conducente”, informó la Secretaría en un comunicado.

Félix “N”, el arma, los cartuchos, la mariguana y los tres vehículos quedaron a disposición del Ministerio Público, que integrará la carpeta correspondiente para definir su situación jurídica.

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