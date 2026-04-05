Reportan chapopote de derrame en Tabasco y Veracruz... ahora ¡en Texas!

Una semana después de que especialistas advirtieron que el derrame de hidrocarburo que afecta las costas de Tabasco y Veracruz llegaría a Estados Unidos, manchas de chapopote empezaron a aparecer en playas de la Isla del Padre, en el sur de Texas, y de Matamoros, en el norte de Tamaulipas.

En el popular destino turístico texano, actualmente lleno de mexicanos, principalmente de Nuevo León, bañistas reportaron ayer hallar “tar balls”, como identifican estos residuos normalmente originados por derrames de petróleo.

En Playa Bagdad, Matamoros, también abarrotada de vacacionistas por la Semana Santa, paseantes se toparon con chapopote.