Reportan chapopote de derrame en Tabasco y Veracruz... ahora ¡en Texas!
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En Isla del Padre bañistas reportaron hallar “tar balls”, residuos normalmente originados por derrames de petróleo
Una semana después de que especialistas advirtieron que el derrame de hidrocarburo que afecta las costas de Tabasco y Veracruz llegaría a Estados Unidos, manchas de chapopote empezaron a aparecer en playas de la Isla del Padre, en el sur de Texas, y de Matamoros, en el norte de Tamaulipas.
En el popular destino turístico texano, actualmente lleno de mexicanos, principalmente de Nuevo León, bañistas reportaron ayer hallar “tar balls”, como identifican estos residuos normalmente originados por derrames de petróleo.
En Playa Bagdad, Matamoros, también abarrotada de vacacionistas por la Semana Santa, paseantes se toparon con chapopote.
Aunque hasta anoche la Oficina General de Tierras (GLO) de Texas no había emitido algún reporte, funcionarios del Condado de Cameron, que abarca a la Isla del Padre, y del municipio de Matamoros reconocieron la llegada del chapopote.
Sin embargo, las fuentes recalcaron que hasta el momento son casos aislados que no amenazan a los bañistas y que aún se analiza si el origen es el derrame mexicano o proviene de otra fuente.