Buscan, sin experiencia, ser consejeros del INE
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Más del 75% tiene experiencia mínima o nula en la materia, entre funcionarios de Sheinbaum, Gobernadores, Secretarios, entre otros
De los 405 perfiles que quedaron registrados para buscar alguno de los tres lugares que se desocuparán en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), más del 75 por ciento tiene experiencia mínima o nula en la materia.
Hay funcionarios cercanos a la Presidenta Claudia Sheinbaum, a Gobernadores y Secretarios de Estado, así como asesores, vocales y magistrados electorales, abogados, académicos y hasta ex candidatos judiciales.
Mary Cruz Cortés Ornelas, quien en octubre de 2024 fue designada por la Presidenta como parte del Comité de Evaluación del Poder Judicial, por parte del Poder Ejecutivo, aparece en la lista. Ha estado más de una década en el Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala.
Arturo Manuel Chávez López, director de Talleres Gráficos de México, es otro de los registrados, cercano a Sheinbaum. Además, Bernardo Valle Monroy, quien fue ex consejero electoral de la Ciudad de México, pero desde finales del año pasado estuvo dentro del equipo de la Secretaría de Gobernación que ‘ayudó’ en la redacción de la fallida reforma electoral.
La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, incorporó a su círculo más cercano. Están cinco directores ejecutivos y tres de sus asesores.
Durante los próximos 12 días, los aspirantes serán “examinados” por el Comité de Evaluación de la Cámara de Diputados, que, acusan opositores, la mayoría de sus integrantes están ligados a Morena.