Buscan, sin experiencia, ser consejeros del INE

De los 405 perfiles que quedaron registrados para buscar alguno de los tres lugares que se desocuparán en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), más del 75 por ciento tiene experiencia mínima o nula en la materia.

Hay funcionarios cercanos a la Presidenta Claudia Sheinbaum, a Gobernadores y Secretarios de Estado, así como asesores, vocales y magistrados electorales, abogados, académicos y hasta ex candidatos judiciales.

Mary Cruz Cortés Ornelas, quien en octubre de 2024 fue designada por la Presidenta como parte del Comité de Evaluación del Poder Judicial, por parte del Poder Ejecutivo, aparece en la lista. Ha estado más de una década en el Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala.