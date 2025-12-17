Caen 11 por extorsión en Guanajuato; traían fusiles y efectivo

LEÓN, GTO.- Nueve hombres y dos mujeres, presuntos integrantes de una red criminal dedicada a la extorsión, fueron detenidos en posesión de fusiles de asalto, dinero en efectivo y notas con mensajes intimidantes, informó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato.

De acuerdo con la autoridad, los detenidos operaban en Celaya, Salamanca, Irapuato y la ciudad de Guanajuato, donde presuntamente realizaban actividades delictivas que afectaban el patrimonio y la integridad emocional de las víctimas.

En un comunicado, la FGE señaló que, a través de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión, se identificó el modus operandi del grupo, el cual consistía en el envío de notas extorsivas y llamadas telefónicas intimidantes para infundir temor y obtener recursos económicos de manera ilícita.

La Fiscalía identificó a las personas detenidas como María “N”, María Fernanda “N”, Reynaldo “N”, Braulio Rivaldo “N”, Andros Tadeo “N”, Daniel “N”, José Fernando “N”, Cristo Jesús “N”, Josué Ricardo “N”, José de Jesús “N” y Salvador Alejandro “N”.

Las detenciones, agregó, se concretaron mediante cateos simultáneos derivados de labores de inteligencia e investigaciones, ejecutadas por agentes de la Agencia de Investigación Criminal como parte de una operación coordinada.

La institución no detalló la fecha ni los lugares exactos de los aseguramientos, pero sostuvo que con estas acciones logró desarticular células criminales vinculadas al delito de extorsión en distintos municipios.

Asimismo, informó que los 11 detenidos ya fueron vinculados a proceso penal por extorsión agravada y delitos contra la salud; además, precisó que cuatro de ellos ya recibieron sentencia condenatoria.

La FGE añadió que, adicionalmente, tres imputados enfrentan cargos por posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. Con información de El Universal