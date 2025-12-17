Caen 11 por extorsión en Guanajuato; traían fusiles y efectivo

Noticias
/ 17 diciembre 2025
    Caen 11 por extorsión en Guanajuato; traían fusiles y efectivo
    Enviaban notas extorsivas y llamadas telefónicas intimidantes para infundir temor y obtener recursos económicos de manera ilícita. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


Extorsiones

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


FGE

Una serie de cateos simultáneos derivó en detenciones y aseguramientos que, según la Fiscalía estatal, frenaron una operación dedicada a presionar a víctimas mediante amenazas

LEÓN, GTO.- Nueve hombres y dos mujeres, presuntos integrantes de una red criminal dedicada a la extorsión, fueron detenidos en posesión de fusiles de asalto, dinero en efectivo y notas con mensajes intimidantes, informó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato.

De acuerdo con la autoridad, los detenidos operaban en Celaya, Salamanca, Irapuato y la ciudad de Guanajuato, donde presuntamente realizaban actividades delictivas que afectaban el patrimonio y la integridad emocional de las víctimas.

TE PUEDE INTERESAR: Presidenta niega nexos de exfuncionario de Aduanas con red de huachicol

En un comunicado, la FGE señaló que, a través de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión, se identificó el modus operandi del grupo, el cual consistía en el envío de notas extorsivas y llamadas telefónicas intimidantes para infundir temor y obtener recursos económicos de manera ilícita.

La Fiscalía identificó a las personas detenidas como María “N”, María Fernanda “N”, Reynaldo “N”, Braulio Rivaldo “N”, Andros Tadeo “N”, Daniel “N”, José Fernando “N”, Cristo Jesús “N”, Josué Ricardo “N”, José de Jesús “N” y Salvador Alejandro “N”.

TE PUEDE INTERESAR: Cae ‘El Yeicob’, socio de Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo

Las detenciones, agregó, se concretaron mediante cateos simultáneos derivados de labores de inteligencia e investigaciones, ejecutadas por agentes de la Agencia de Investigación Criminal como parte de una operación coordinada.

La institución no detalló la fecha ni los lugares exactos de los aseguramientos, pero sostuvo que con estas acciones logró desarticular células criminales vinculadas al delito de extorsión en distintos municipios.

TE PUEDE INTERESAR: Presidenta niega nexos de exfuncionario de Aduanas con red de huachicol

Asimismo, informó que los 11 detenidos ya fueron vinculados a proceso penal por extorsión agravada y delitos contra la salud; además, precisó que cuatro de ellos ya recibieron sentencia condenatoria.

La FGE añadió que, adicionalmente, tres imputados enfrentan cargos por posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. Con información de El Universal

Temas


Extorsiones

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


FGE

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Regalo de Navidad para Noroña

Regalo de Navidad para Noroña
true

Ataques dentro del reino de la 4T contra la Presidenta
true

Coahuila: Tania Flores Guerra, ¿la justicia la ha alcanzado?
Especialistas aclaran qué es mito, qué es realidad y cuáles son las verdaderas causas de estos padecimientos.

Mito o realidad... ¿Te puedes enfermar de la garganta por caminar descalzo?
El impactante estudio de Socialprofiler encontró evidencia que contradice los estereotipos sobre las generaciones basados en sus hábitos en las redes sociales.

Un estudio revela que los estadounidenses mayores impulsan la polarización y las teorías conspirativas en línea
Organizaciones como Football Supporters Europe manifestaron su rechazo al sistema de tarifa dinámica aplicado por la FIFA.

FIFA baja precios del Mundial 2026 y libera boletos desde mil pesos para aficionados

Netflix busca reforzar su oferta deportiva con un espectáculo musical durante una fecha clave del calendario.

¡De lujo!: Snoop Dogg encabezará el show de medio tiempo del NFL Christmas Game en Netflix
Nervios. La actriz compartió el delicado episodio de salud que enfrentó tras el nacimiento de sus gemelas.

¡Un milagro! Revela Martha Higareda que casi muere por preeclampsia