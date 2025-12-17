Presidenta niega nexos de exfuncionario de Aduanas con red de huachicol

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que, hasta el momento, no existe ningún indicio que vincule a Alex Tonatiuh Márquez Hernández, exdirector general de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), con la red de contrabando de combustibles conocida como “huachicol fiscal”.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre el cese del funcionario y sobre si sostuvo comunicación con el titular de Aduanas, Rafael Marín Mollinedo, o con instancias como la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno o la Fiscalía General de la República (FGR) para conocer las razones de su salida.

Al respecto, Sheinbaum Pardo explicó que la decisión de relevar a Márquez Hernández del cargo fue tomada directamente por el director de Aduanas y que el propio exfuncionario estuvo de acuerdo con su separación. Precisó que el proceso no derivó de una instrucción presidencial ni de una investigación en curso conocida por el Ejecutivo.

“Si hay cualquier investigación, tiene que informarlo en su momento la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Si hay alguna queja o alguna noticia, siempre se hacen investigaciones”, señaló la Presidenta, al subrayar que corresponde a esa dependencia dar a conocer cualquier procedimiento administrativo.

Sheinbaum fue enfática al descartar, por ahora, cualquier vínculo del exfuncionario con actividades ilícitas relacionadas con el contrabando de combustibles. “No hay nada hasta este momento que pueda indicarnos que así fue”, afirmó al ser cuestionada de manera directa.

La mandataria también destacó que, durante su gestión en la ANAM, Márquez Hernández colaboró con investigaciones relevantes para combatir el contrabando de hidrocarburos, al aportar información clave en casos sensibles.

Entre ellos mencionó la localización de un buque en el puerto de Tampico, hecho del cual se derivaron indagatorias que involucraron a personal de la Secretaría de Marina y que, de acuerdo con la Presidenta, continúan abiertas.

Según explicó, el entonces director de Investigación Aduanera alertó sobre la presencia de pipas en ese puerto, lo que permitió avanzar en las pesquisas. Al ser cuestionada sobre su desempeño, Sheinbaum sostuvo que cualquier evaluación debe sustentarse en investigaciones formales. “Si hay algo contra él, tiene que ser con base en investigaciones administrativas”, concluyó. Con información de El Universal