Sheinbaum llama a estudiantes del CBTis 296 a concluir la prepa y pactar ‘cero drogas y acoso’

CDMX.- Durante una visita al CBTis 296, en Ixtapaluca, Estado de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a estudiantes de nivel medio superior a comprometerse a concluir la preparatoria, mantenerse alejados de las drogas y fortalecer una convivencia libre de violencia, acoso y “bully” dentro de las escuelas.

Ante alumnos, docentes y padres de familia, la mandataria propuso establecer un acuerdo colectivo para que quienes ingresaron en el actual semestre permanezcan en las aulas hasta terminar sus estudios. En el acto estuvieron presentes el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez.

“Tenemos un compromiso. Miren, ahora tienen nueva escuela. Tienen todos beca, Benito Juárez, ¿cierto o no? Bueno, quiero que hagamos un compromiso todas y todos: mamás, papás, estudiantes, que todos los que entramos en este semestre nos quedamos hasta el último semestre de la preparatoria. Terminamos la escuela”, expresó Sheinbaum frente a la comunidad estudiantil.

La presidenta pidió a los asistentes levantar la mano para sellar el compromiso y sostuvo que la permanencia escolar es una prioridad, no sólo por el derecho a la educación, sino como una vía para prevenir riesgos como el consumo de drogas.

Sheinbaum subrayó que, si un estudiante deja de asistir a clases sin aviso, autoridades escolares y familias deberán coordinarse para atender la situación y buscar alternativas que faciliten su retorno al plantel.

“Porque cuando alguno de ustedes se queda en su casa y no venga y no avise por una semana, por 15 días, los vamos a ir a buscar a su casa para ver qué tienen, en qué les podemos ayudar para que regresen a la escuela”, afirmó al explicar el seguimiento que planteó para casos de posible abandono.

Como parte de esa estrategia, mencionó el programa “Te extrañamos en el salón”, orientado a detectar de manera temprana la deserción y reforzar la comunicación entre escuelas, docentes y familias.

En su mensaje, la mandataria pidió también un compromiso para mantener un ambiente de respeto: “Me van a prometer que nada de bully, nada de acoso, nada de drogas, nada de violencias. Compromiso”, dijo, al señalar que el acuerdo debía involucrar a estudiantes, maestros y madres y padres de familia.

Al cierre, Sheinbaum destacó que la educación y los valores familiares son elementos centrales para el desarrollo del país, y afirmó que en México prevalecen principios como la solidaridad, el respeto a la naturaleza y el amor por la patria, que —dijo— deben fortalecerse desde las aulas.