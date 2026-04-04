Caen joven de 19 años y un menor de edad con 60 dosis de cristal, en NL

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/ 4 abril 2026
    Caen joven de 19 años y un menor de edad con 60 dosis de cristal, en NL
    Joven de 19 años y menor de edad son detenidos por posesión de sustancias ilegales Fotos: cortesía
    Caen joven de 19 años y un menor de edad con 60 dosis de cristal, en NL

Los hechos se registraron en la colonia Fomerrey 51 en el ayuntamiento de Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- Dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, fueron detenidos en posesión de más de 60 dosis de cristal, en Monterrey.

Una denuncia ciudadana permitió que elementos de Fuerza Civil y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) realizaran la detención de un masculino, de 19 años, acompañado de un adolescente de 16 años.

Los sucesos se registraron en la colonia Fomerrey 51 cuando los agentes estatales fueron notificados sobre un percance en el que los dos chicos se vieron involucrados y se dieron a la fuga. Los policías realizaron una persecución que concluyó en las calles Brújula y Meseta.

El mayor de edad fue identificado como Christopher “N”, de 19 años. A ambos se les decomisaron 60 dosis de una sustancia sólida granulada con las características del cristal, dispositivos telefónicos, herramientas de pesaje y dinero en efectivo.

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Christopher fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, mientras que el menor fue trasladado a las instancias correspondientes para analizar su caso.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

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