Caen joven de 19 años y un menor de edad con 60 dosis de cristal, en NL

Monterrey, Nuevo León.- Dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, fueron detenidos en posesión de más de 60 dosis de cristal, en Monterrey.

Una denuncia ciudadana permitió que elementos de Fuerza Civil y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) realizaran la detención de un masculino, de 19 años, acompañado de un adolescente de 16 años.

Los sucesos se registraron en la colonia Fomerrey 51 cuando los agentes estatales fueron notificados sobre un percance en el que los dos chicos se vieron involucrados y se dieron a la fuga. Los policías realizaron una persecución que concluyó en las calles Brújula y Meseta.

El mayor de edad fue identificado como Christopher “N”, de 19 años. A ambos se les decomisaron 60 dosis de una sustancia sólida granulada con las características del cristal, dispositivos telefónicos, herramientas de pesaje y dinero en efectivo.

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Christopher fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, mientras que el menor fue trasladado a las instancias correspondientes para analizar su caso.