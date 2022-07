Califica PAN a Dos Bocas como un “capricho costoso e innecesario”; critica a AMLO y morena a 4 años del triunfo

“En estos momentos de grave crisis, el país necesita de medidas urgentes para ayudar a la gente; en su alimentación, su salud, su seguridad y en la educación de las niñas y los niños de este país. Pero el gobierno prefiere despilfarrar recursos”, denunció Romero Herrera.

Señaló que bajo una supuesta narrativa de austeridad, este gobierno canceló el Seguro Popular, el abastecimiento efectivo de medicamentos, las escuelas de tiempo completo, el fondo que ayudaba a fortalecer a las policías locales (FORTASEG), las estancias infantiles, entre otros programas más.

“Para tantos programas que daban cabida a la sociedad plural y en desarrollo que éramos no hubo recursos, pero para los caprichos del Presidente no solo sí hubo, sino además, no importó que el gasto casi se haya duplicado, como es el caso de la refinería de Dos Bocas. Este gobierno tiene sus prioridades, pero está claro que el bienestar de las familias de México no es una de ellas”, acusó.