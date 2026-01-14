Cambia agenda: Sheinbaum traslada conferencia de Querétaro a la capital

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este miércoles que la conferencia de prensa programada para este jueves, originalmente prevista en Querétaro, se llevará a cabo en la Ciudad de México debido a cambios en su agenda de trabajo.

Sheinbaum explicó que la modificación responde a ajustes derivados de la asistencia de varios gobernadores a la Feria Internacional de Turismo en España, evento en el que México participa como país invitado, lo que influyó en la reprogramación de sus compromisos oficiales.

La mandataria detalló que, pese al cambio de sede, la conferencia de este jueves se realizará de manera habitual desde la capital del país, y confirmó que la sesión programada para el viernes se efectuará en Ecatepec, en el Estado de México.

“Hubo distintos problemas que no nos permitieron ir a los estados, repito por el tema del turismo, principalmente”, comentó la presidenta en su mensaje, al tiempo que ratificó la continuidad de su agenda de comunicados y actividades oficiales.

El anuncio se da en un contexto de ajustes de agenda que las autoridades federales han venido realizando debido a compromisos internacionales y a la participación de funcionarios en eventos de promoción económica y turística fuera del país.

Hasta el momento, no se han dado a conocer los temas específicos que serán abordados durante la conferencia de este jueves en la capital, aunque se espera que incluyan asuntos de interés nacional y respuestas a cuestionamientos de medios.

Sheinbaum y su equipo han mantenido una agenda de comunicación diaria, conocida como “La mañanera del pueblo”, en la que se abordan temas de política pública, economía y seguridad, entre otros rubros de la administración pública federal. Con información de El Universal