Cambia agenda: Sheinbaum traslada conferencia de Querétaro a la capital

Noticias
/ 14 enero 2026
    Cambia agenda: Sheinbaum traslada conferencia de Querétaro a la capital
    El anuncio se da en un contexto de ajustes de agenda que las autoridades federales han venido realizando debido a compromisos internacionales. /FOTO: CUARTOSCURO
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


Conferencia Matutina

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEGOB

La Presidenta informó que la conferencia de prensa programada para este jueves cambiará debido a ajustes en su agenda de trabajo

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este miércoles que la conferencia de prensa programada para este jueves, originalmente prevista en Querétaro, se llevará a cabo en la Ciudad de México debido a cambios en su agenda de trabajo.

Sheinbaum explicó que la modificación responde a ajustes derivados de la asistencia de varios gobernadores a la Feria Internacional de Turismo en España, evento en el que México participa como país invitado, lo que influyó en la reprogramación de sus compromisos oficiales.

TE PUEDE INTERESAR: Apuestan México y Japón a fortalecer relación comercial

La mandataria detalló que, pese al cambio de sede, la conferencia de este jueves se realizará de manera habitual desde la capital del país, y confirmó que la sesión programada para el viernes se efectuará en Ecatepec, en el Estado de México.

“Hubo distintos problemas que no nos permitieron ir a los estados, repito por el tema del turismo, principalmente”, comentó la presidenta en su mensaje, al tiempo que ratificó la continuidad de su agenda de comunicados y actividades oficiales.

TE PUEDE INTERESAR: Vivienda social rebasa objetivo: 393 mil 686 hogares entregados en 2025

El anuncio se da en un contexto de ajustes de agenda que las autoridades federales han venido realizando debido a compromisos internacionales y a la participación de funcionarios en eventos de promoción económica y turística fuera del país.

Hasta el momento, no se han dado a conocer los temas específicos que serán abordados durante la conferencia de este jueves en la capital, aunque se espera que incluyan asuntos de interés nacional y respuestas a cuestionamientos de medios.

Sheinbaum y su equipo han mantenido una agenda de comunicación diaria, conocida como “La mañanera del pueblo”, en la que se abordan temas de política pública, economía y seguridad, entre otros rubros de la administración pública federal. Con información de El Universal

Temas


Conferencia Matutina

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEGOB

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

Selección de los editores
Protección a conveniencia

Protección a conveniencia
true

Peligroso amor de la 4T a Cuba
Luego de horas de intensa búsqueda, autoridades del Estado de México confirmaron la localización con vida de Erika Camila, la menor de tres años que fue sustraída tras el doble feminicidio de su madre y su abuela en Cuautitlán Izcalli.

Localizan con vida a Erika Camila, tras asesinato de su madre y abuela en Cuautitlán Izcalli
Visita. El Hotel CasaSur, en Buenos Aires, volvió al centro de la polémica tras un video publicado por la periodista mexicana.

¡Tu tía la imprudente! Critican en redes a Shanik Berman por ‘presumir’ foto del lugar donde murió Liam Payne en Argentina
El programa Viviendas para el Bienestar busca facilitar el acceso a una casa a personas sin seguridad social ni inmueble propio, mediante subsidios, financiamiento preferencial y apoyo para la autoproducción, de acuerdo con los lineamientos de la Conavi para 2026.

Vivienda del Bienestar 2026: quiénes pueden acceder a una casa y cuáles son los requisitos del programa
Desde resolución de dudas hasta optimización de tareas, las apps y sitios web basados en IA transforman la forma de aprender y producir contenidos académicos. Conoce las mejores opciones disponibles.

Estas son las mejores apps y sitios de IA para estudiantes universitarios en 2026
Reclamo. El documental sobre la quinta temporada reavivó críticas al revelar que la producción comenzó sin tener listo el desenlace

Polémica en ‘Stranger Things’: fans acusan uso de IA en el final de la serie
Sky Sports México atraviesa su etapa final tras el inicio de recortes laborales y la integración total de su programación deportiva a la oferta de Izzi en el mercado nacional.

Sky Sports dejará de operar en México tras recortes de personal y fusión con Izzi