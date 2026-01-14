Vivienda social rebasa objetivo: 393 mil 686 hogares entregados en 2025

    Vivienda social rebasa objetivo: 393 mil 686 hogares entregados en 2025
    La titular de la Sedatu reveló que durante el año pasado, el Programa Vivienda para el Bienestar logró la entrega de 393 mil 686 casas en todo el país, superando la meta prevista. /FOTO: CUARTOSCURO
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano informó que el Programa Vivienda para el Bienestar benefició a más de 1.4 millones de personas en todo el país

CDMX.- La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) informó que el Programa Vivienda para el Bienestar superó la meta planteada para 2025, al formalizar la construcción de 393 686 viviendas en todo el país durante el año pasado.

Edna Vega Rangel, titular de la dependencia, presentó este miércoles los resultados del programa, que entre 2025 alcanzó la edificación de casi 394 mil casas, cifra superior a la prevista inicialmente para ese periodo.

TE PUEDE INTERESAR: Bienestar ofrece apoyo de 9 mil 582 pesos al mes, si eres mayor de edad y cumples con estos requisitos

La funcionaria señaló que las viviendas beneficiaron a más de 1.4 millones de personas gracias al trabajo conjunto con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la Comisión Nacional de Vivienda y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Durante su intervención desde Palacio Nacional, Vega Rangel destacó que el avance representa un paso importante hacia la meta sexenal, que contempla la construcción de 1.8 millones de viviendas durante el actual periodo de gobierno.

TE PUEDE INTERESAR: A EU le conviene tratado con México ante competencia con China: Sheinbaum

La titular de Sedatu adelantó que para este año se espera ampliar el número de viviendas formales hasta llegar a 400 mil unidades, de acuerdo con instrucciones del gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Sheinbaum señaló que el programa está enfocado en familias con ingresos modestos, especialmente aquellas que perciben entre uno y dos salarios mínimos, para garantizar el acceso a una “casa digna” en un contexto donde el acceso a la vivienda sigue siendo limitado para amplios sectores de la población.

El Programa Vivienda para el Bienestar es una de las principales acciones del gobierno para atender el rezago habitacional y busca incrementar el acceso a vivienda adecuada para sectores vulnerables, con la participación de diversas instituciones públicas y financieras. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

