Arranca 2026 con doble pago del ISSSTE para miles de pensionados

CDMX.- El arranque de 2026 llega con un respiro para personas pensionadas y jubiladas afiliadas al ISSSTE, ante la previsión de un depósito doble durante los primeros días de enero, derivado de la suma de la pensión mensual y la segunda parte del aguinaldo correspondiente a 2025.

El depósito incluiría el pago de enero y el complemento del aguinaldo 2025, una prestación que suele liberarse al inicio del año para apoyar la liquidez tras la temporada decembrina.

En el calendario el pago se programa para el viernes 2 de enero de 2026, debido a que el 1 de enero es día festivo y no hay operaciones bancarias habituales; por ello, el depósito se recorrería al primer día hábil.

El mismo reporte señala que, si el aguinaldo no llegara junto con la pensión, el Instituto tendría como plazo máximo el 15 de enero de 2026 para completar la entrega del monto restante.

En cuanto al resto del año, el esquema descrito apunta a depósitos mensuales al cierre del mes previo o en los primeros días del mes correspondiente, dependiendo del calendario bancario; bajo esa lógica, se enlistan fechas “tentativas” como 30 de enero (pago de febrero) y 27 de febrero (pago de marzo), entre otras, a lo largo de 2026.

Autoridades y medios han reiterado que la dispersión se realiza directamente a cuenta bancaria, por lo que el reflejo del depósito puede variar por la institución financiera y los horarios de procesamiento.

Ante cualquier retraso o ausencia del complemento, la recomendación práctica es verificar el estado de cuenta y dar seguimiento a los canales de atención del Instituto, especialmente en la primera quincena de enero, cuando se concentran estos ajustes de calendario. Con información de El Universal